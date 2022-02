Igazi hollywoodi sztárcsaládba született, a lovaglás a mindene, a Jurassic Park forgatásán be is pasizott, és egyedi Oscar-rekordot tart. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben az 55. születésnapját ünneplő sztárszínésznő, Laura Dern kapcsán.

Igazi hollywoodi családba született

1967. február 10-én Los Angelesben látta meg a napvilágot két híres filmszínész, Diane Ladd és Bruce Dern gyermekeként. A szülei kétéves korában elváltak, az édesapjával emiatt hosszú évekre megszakadt a kapcsolata.

A szülein túl is több híres rokonnal rendelkezik

Az egyik apai dédapja, George Henry Dern 1925 és 1933 között Utah állam kormányzója volt, de töltött be hivatalt Franklin Delano Roosevelt elnök első hadügyminisztereként is. Anyai ágon pedig olyan neves művészek tartoznak a felmenői közé, mint Tennessee Williams drámaíró, vagy Sidney Lanier költő.

A félénksége vitte a színpadra

Egészen kicsi kora óta forgatásokon és művészek között szocializálódott, de ennek ellenére (vagy éppen ezért) kimondottan félénk kislánynak számított. A kamaszkorában ehhez hozzájött a hirtelen megnyúlása, a 180 centis magasságával és 43-as lábával esetlennek érezte magát a kortársai között. Egyfajta terápiás célzattal kezdett el tehát a színészettel próbálkozni: könnyebb volt számára valaki másnak lenni.

Tölcsérrágcsálással győzött meg egy legendás rendezőt

Az Alice már nem lakik itt című Martin Scorsese-filmben az édesanyja játszott jelentősebb szerepet, az akkor még kislány Laura csak egy kredit nélküli háttérstatisztaként bukkant fel a filmben. Egy étkező pultjánál játszódó jelenetben kellett fagyistölcsért rágcsálnia, a beállítást pedig a híresen maximalista rendező 19 alkalommal vette fel újra és újra. A kislány Dern zokszó és instrukciók nélkül ismételte el pontosan ugyanazt a mozdulatsort 19 különböző tölcséren, ami után Scorsese azt mondta róla a mamájának: „Színésznőnek kell lennie."

Korábban felnőttnek nyilváníttatta magát, hogy filmezhessen

A szülei nem igazán pártolták a színészi karrierjét, és nem akarták elengedni A színpadon a Stains! című filmbe sem, ami az első komolyabb szerepét jelentette. Részben ezért, részben azért, hogy ne a gyerekszínészekre szabott munkaügyi előírások vonatkozzanak rá (például, hogy nem lehet éjszaka forgatni és túlórázni), már évekkel a nagykorúsága elérése előtt felnőttnek nyilváníttatta magát egy Amerikában lehetséges jogi eljárás keretében.

A nyolcvanas évek közepe óta David Lynch múzsája

A nyolcvanas évek közepén indult be igazán a karrierje, miután eljátszotta a deformált arcú főszereplő fiúval összebarátkozó lányt a Maszkban (1985), egy idősebb férfival szexuális kapcsolatot kezdő tinilányt a Sima szájban (1985) és az egyik női főszerepet David Lynch kultikus Kék bársonyában (1986). A szürreális fantáziájú rendezőnek azóta is a múzsája és egyik állandó színésze, dolgoztak együtt a Veszett a világ, az Inland Empire és az új Twin Peaks esetében is.

Öt filmben is eljátszotta az anyja lányát

Egyetlen másik hollywoodi anya-lánya páros sem alakított annyiszor anyát és lányát a filmvásznon is, mint ő és Diane Ladd. Az Olcsó whiskey, Veszett a világ, Ez az életem, A papa és ők és a Rózsa és tövis című filmek közül az utolsóért ráadásul mindkettőjüket Oscarra is jelölték, ami szintén egyedülálló rekord.

Mindössze 9 évvel idősebben alakította Reese Witherspoon anyját

A 2014-es Vadon című film hozta el a következő Oscar-jelölését, ráadásul szintén párban egy anya-lánya felállás másik színésznőjével. De ezúttal Laura Dern már az anyát játszotta, noha csak 9 évvel idősebb az ebben a filmben lányát alakító Reese Witherspoonnál. Az Oscart aztán a harmadik jelölése után nyerte el először, a Házassági történet válóperes ügyvédnőjét alakítva.

A Jurassic Park forgatásán be is pasizott

Ha meggyőzőnek tűnik az a jelenet a Jurassic Parkból, amiben a Jeff Goldblum alakította tudós a káoszelméletet magyarázza Laura Dernnek, és közben flörtöl vele, az nem véletlen: ők ketten összejöttek a forgatáson, sőt később két évig jegyben is jártak. Dern rajta kívül is számos hollywoodi hírességgel (Treat Williams, Renny Harlin, Kyle MacLachlan, Billy Bob Thornton) randizott, de férjhez végül egy zenészhez ment: 2005 és 2013 között volt Ben Harper házastársa, és két gyerekük született.

A lovaglás a szerelme

Imádja a lovakat és a lovassportokat, gyerekkorában versenyeken is indult, de aztán az édesanyja azt kérte tőle, hogy csak az egyik szenvedélyére koncentráljon. A színészetet választotta, a lovak pedig megmaradtak hobbinak.

A Kultúra rovat további cikkei: