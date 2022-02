Star Wars, E.T., Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park: a valaha volt legismertebb filmzenék közül rengeteg fűződik John Williams nevéhez, aki jazz-zongoristából lett Steven Spielberg állandó munkatársa és Oscar-rekorder. Február 8-án a 90. születésnapját ünnepli, ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttünk róla egy csokornyi érdekességet.

A vérében van a zene

Már a szintén John Williams nevet viselő édesapja is ismert zenész volt, jazz bandákban játszott ütős hangszereken. Az ifjabb John Williams pedig zongoristaként indult, Johnny Williams néven jazz albumokat is kiadott, de hamar belevágott a zeneszerzésbe is: 19 évesen már megkomponálta az első zongoraszonátáját.

Először csak játszotta, nem szerezte a filmzenéket

A film világába is zongoristaként került be, és rövidesen már híres mozifilmek zenéjének felvételein alkalmazták őt. Az ő zongorajátéka hallható többek között a Van, aki forrón szereti, A legénylakás, vagy a Ne bántsátok a feketerigót! képsorai alatt is.

Steven Spielberggel évtizedekig elválaszthatatlanok voltak

Williams filmzeneszerzői karrierje az 1970-es évek híres katasztrófafilmjeivel (A Poszeidón-katasztrófa, Pokoli torony) indult be, de akkor ívelt igazán magasra, amikor egymásra találtak Steven Spielberggel. A Sugarlandi hajtóvadászattal induló munka- és baráti kapcsolat keretében 40 év alatt mindössze egy alkalommal, a Bíborszív esetében fordult elő, hogy nem Williams írta egy Spielberg-film zenéjét. Az elmúlt években William idős kora és a más jellegű követelmények miatt ez a lista több címmel bővült (Ready Player One, West Side Story, A kémek hídja), de mindkettejük szerint fognak ők még együtt dolgozni.

A cápa zenéjét először kinevette Spielberg

Minden idők egyik leghíresebb és legfélelmetesebb horrorfilmes zenéje, A cápához írt dallam mindössze két hangot használ. Emiatt pedig Spielberg először kinevette, amikor Williams megmutatta neki, mondván ez túl egyszerű ahhoz, hogy működjön. Később mégis rábólintott, a zenéből pedig klasszikus lett.

Ő minden idők legsikeresebb filmzeneszerzője

John Williams az egyetlen a történelemben, akinek a filmzenéje platinalemezzé tudott válni (ehhez Amerikában 2 millió eladott példányra volt szükség) – ezt a Star Warshoz írt dallamokkal érte el. De a valaha volt lehíresebb filmzenék közül az ő nevéhez fűződnek az említetteken kívül az Indiana Jones, az E.T., a Superman, a Reszkessetek betörők, a Jurassic Park, vagy a Schindler listája dallamai is.

Megijedt a Schindler listájától

Amikor először megnézte a Schindler listájának nyersvágott felvételeit, amelyek alapján neki kellett volna állnia a zeneszerzésnek, olyan mértékben elöntötték az érzelmei, hogy megijedt a feladattól. Azt mondta Steven Spielbergnek: „Szerintem ehhez a filmhez egy nálam jobb zeneszerzőre lenne szükséged." Mire a rendező így válaszolt: „Tudom, de ők mind halottak."

Elképesztő Oscar-rekordot tart

Öt alkalommal nyert el a legrangosabb filmes díjat, ami már önmagában is fantasztikus eredmény, de a jelöléseinek száma még elképesztőbb: összesen 52 alkalommal nominálták Oscarra. Ezzel természetesen magasan csúcstartó minden jelenlegi filmes között, a történelem során pedig egyvalaki bírt csak ennél több jelöléssel: a legendás Walt Disney.

Tragikus körülmények között vesztette el az első feleségét

Barbara Ruick színész-énekesnővel a húszas éveik közepén házasodtak össze, három gyermekük született, és boldog házasságban éltek 18 éven át. Ruick a Kaliforniai pókerparti című film nevadai forgatásán azonban a hotelszobájában rosszul lett, és agyvérzésben tragikus hirtelenséggel meghalt. John Williams hosszú évekkel később nősült csak meg újra, Samantha Winslow-val 1980 óta tart a második házassága.

A fia zenéjét is biztosan hallottad már

John Williams egyik fia, Joseph Williams a TOTO nevű zenekar énekese, akiknek Africa című dala a nyolcvanas években letarolta a slágerlistákat. De Joseph Williams a papával közösen is dolgozott, például A Jedi visszatér azon dallamán, amit Jabba palotájában játszik a zenekar.

Nem csak filmeknek, de olimpiáknak is írt zenét

Hazája legismertebb zeneszerzőjeként őt kérték fel az 1984-es Los Angeles-i, 1996-os atlantai és 2002-es Salt Lake City-i (téli) olimpia hivatalos zenéjének megírására, de még külföldről is kapott ilyen munkát, hiszen az 1988-as szöuli olimpia dallamai is őt dicsérik.

