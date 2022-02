Az Oscar-jelöléseket helyi idő szerint kedden hajnalban közvetítették a filmakadémia hivatalos internetes csatornáin. A jelölteket az Emmy-díjas színész, Leslie Jordan (Will & Grace) és a színész-producer Tracee Ellis Ross (Feketék fehéren) ismertették, de különböző helyszínekről bejelentkező több vendég, köztük kórházi dolgozó és tűzoltó is részt vett a jelölések beolvasásában.



A legjobb film kategóriába tíz film: A kutya karmai közt mellett a Belfast, a CODA, a Ne nézz fel!, a Drive My Car, a Dűne, a Richard király, a Licorice Pizza, a Rémálmok sikátora és a West Side Story jutott be a mintegy tízezer tagot számláló filmakadémia szavazatai alapján.

Idén a filmakadémia honlapján szereplő adatok szerint 276 filmből választották ki a legjobb film-mezőny tíz Oscar-esélyesét.



A Dűnét többek között a legjobb eredeti filmzene, jelmez, adaptált forgatókönyv és látványtervezés kategóriában is jelölték. Az utóbbi mezőnyben kaphat Oscar-díjat Sipos Zsuzsanna díszletberendező és kollégája, Patrice Vermette látványtervező.



A legjobb színésznő Oscarját Jessica Chastain (Tammy Faye szemei), Olivia Colman (Az elveszett lány), Penélope Cruz (Párhuzamos anyák), Nicole Kidman (Az élet Ricardóéknál) vagy Kristen Stewart (Spencer) kaphatja meg.

A legjobb színész Oscarjáért pedig Will Smith (Richard király), Javier Bardem (Az élet Ricardóéknál), Benedict Cumberbatch (A kutya karmai közt), Andrew Garfield (Tick, Tick, Boom!) és a Joel Coen Shakespeare-feldolgozásában Macbethet alakító Denzel Washington verseng.



A női mellékszereplők közül Jessie Buckley (Az elveszett lány), Ariana DeBose (West Side Story), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (A kutya karmai közt) és a Richard királyban szereplő Aunjanue Ellis lett Oscar-jelölt.

A férfimezőnyből epizódalakításáért Ciarán Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA), J. K. Simmons (Az élet Ricardóéknál) és A kutya karmai közt két színésze, Kodi Smit-McPhee és Jesse Plemons is jelölést kapott.



Az animációs filmek közül az Encanto, a Menekülés, a Luca, a Mitchellék a gépek ellen, valamint a Raya és az utolsó sárkány szerepel az Oscar-jelöltek listáján.



A nemzetközi film-kategória öt jelöltje: a japán Drive My Car, a dán Menekülés, az olasz Isten keze, a bhutáni Lunana: A Yak in the Classroom és A világ legrosszabb embere című norvég produkció lett.



A legjobb dokumentumfilm-kategóriában a Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised), a Menekülés, az Attica, az Ascension és a Writing With Fire ért el jelölést.

A Menekülés című dán produkció három kategóriában, az animációs filmek, a nemzetközi filmek és a dokumentumfilmek között is Oscar-díjat kaphat.



A rendezői kategóriábanA kutya karmai közt című filmjével Jane Campion az egyetlen nő a jelöltek között. Díjazott lehet még Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Kenneth Branagh (Belfast), Steven Spielberg (West Side Story) vagy a japán Hamagucsi Rjuszuke, a Drive My Car rendezője.



A legjobb filmzene díját a Ne nézz fel!, a Dűne, az Encanto, a Párhuzamos anyák és A kutya karmai közt kaphatja.



A legjobb filmdal Oscar-jelöltjei:Be Alive (Richard király), Dos Oruguitas (Encanto), Down to Joy (Belfast), No Time to Die (Nincs idő meghalni) és Somehow You Do (Four Good Days).



Az eredeti forgatókönyveknél a Belfast, a Ne nézz fel!, a Richard király, a Licorice Pizza és A világ legrosszabb embere között dől el az Oscar sorsa.

Az adaptált forgatókönyveknél pedig a CODA, a Drive My Car, a Dűne, Az elveszett lány vagy A kutya karmai között szerzett jelölést.



A 94. Oscar-díjátadó gálát március 27-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.