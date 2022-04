A médiában számtalan olyan hírrel találkozunk, mely első hallásra hihetetlennek tűnik, pedig valóban megtörtént eseményekről számol be. Ilyen az orosz halász esete is, aki nem hitt a szemének, amikor belenézett egy, az Amur folyóban talált táskába.

A bizarr eset 2018-ban történt Oroszországban. Egy helyi halász az Amur folyó mentén sétált Habarovszkban, amikor a vízben meglátott egy zsákot és egy kézfejet. Önmagában már ez is megijeszti az embert, ám amikor a zsákot is kiemelte a folyóból, hátborzongató látvánnyal szembesült, az ugyanis 53 másik kézfejet is rejtett. Azonnal értesítette a rendőrséget, a hatóságok pedig megkezdték a nyomozást. A kézfejeket sorban egymás mellé helyezték a hóban, hogy megfelelő fotókat készíthessenek a leletekről.

Mivel az eset Kína határától 35 kilométerre történt, számos pletyka látott napvilágot arról, hogy talán a kínai maffia követhetett el valamilyen kegyetlenséget. Első körben biztosra vették, hogy a 27 pár levágott kézfej bűncselekményre utal, de a vizsgálat meglepő módon hamar elvetette ezt a lehetőséget. Később az Orosz Föderációs Vizsgálóbizottság azt nyilatkozta, hogy a kezek az oroszországi Habarovszk város törvényszéki laboratóriumából származnak. Hozzátették, hogy a kézfejeket mindenképppen le kellett volna választani a testekről, de mindez valóban nem törvényes úton történt.

Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy egy törvényszéki laboratóriumnak vajon miért kellett megőriznie ennyi levágott kézfejet?! Ritka esetekben szoktak olyan eljárást alkalmazni, hogy levágják az azonosítatlan holttestek kézfejeit azért, hogy a halottak ujjlenyomatait megőrizzék, de a nyílvántartás napjainkban már digitálisan is lehetséges, éppen ezért ez az indok nem igazán győzte meg a kétkedőket. A halász által talált zsák közelében orvosi kötszereket és műanyag cipőhuzatokat is találtak, és ez megerősítette, hogy a levágott testrészek valóban egészségügyi intézményből származhatnak.

Egy anonim felhasználó kommentben fejtette ki, hogy szerinte a tettesek szándéka teljesen más lehetett, mint amit előadtak: szerinte az amputáció célja sokkal inkább az lehetett, hogy ne lehessen azonosítani a holttesteket, ha egyszer valaki rájuk bukkanna. Az a meggyőződése, hogy nem orvosi eljárásról van szó, és sokan egyetértenek vele abban, hogy korai volt elvetni a bűnös szándék lehetőségét.

Egy másik teória szerint a kézfejek orvosi amputációból származhatnak, vagy esetleg olyan testmaradványokról van szó, melyektől az orvostanhallgatók nem tudtak etikusan megszabadulni. Mindenesetre a hátborzongató orosz eset számos kérdőjelet vet fel a mai napig. A rendőrség hiába tett közzé nyilatkozatot, a helyi lakosság továbbra is meg van győződve róla, hogy az ügy mögött valami borzasztó kegyetlenség állhat. A városlakók számos teóriát és magyarázatot találtak ki a történtekre: egyesek a kínai maffiagyűrűre, míg mások a japán Yakuzára gyanakodnak.