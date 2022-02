A fekete-fehér: A szép és a szörnyeteg (1946)

A népi regék formájában az egész világon felbukkanó történettípusból a 18. századi Franciaországban írta meg azt a mesét Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, ami aztán minden későbbi Szépség és a szörnyeteg-sztori alapja lett. Az első jelentős filmváltozat pedig szintén Franciaországban született meg közvetlenül a második világháború után, még fekete-fehérben, a korszakos rendező Jean Cocteau expresszív képeivel és a korszakos színésznagyság (és férfiszépség) Jean Marais-vel szörnyként.

A tévésorozat: A Szépség és a Szörny (1987-1990)

A fiatal Linda Hamilton, és az alapjáraton is kissé oroszlánarcú hollywoodi sztárszínész, Ron Perlman főszereplésével több évadon át futó sikersorozat is készült a történetből, ami a jelenbe és New Yorkba helyezte át a szereplőket. Így a Szépségből egy elfoglalt ügyésznő lett, a Szörnyből pedig egy csatornákban élő, de annál nemesebb lelkű torzszülött, a történet pedig leginkább kettejük szerelmi történetére koncentrált.

A klasszikus: A szépség és a szörnyeteg (1991)

Az összes mozgóképes változat közül vitán felül a Disney klasszikus rajzfilmje a legismertebb, a kilencvenes évek eleje óta ebben a változatban jut szinte mindenkinek eszébe a sztori, de Belle és a szörny alakja is. No meg persze az evőeszközökké változtatott háztartási alkalmazottak komikus mellékfigurái, akik az örökzölddé vált betétdalokkal együtt varázsolták igazán emlékezetessé ezt a változatot.

A modern európia: A Szépség és a Szörnyeteg (2014)

Az utóbbi években reneszánszát éli A szépség és a szörnyeteg-történet, sorra érkeznek az újabb adaptációk belőle. A franciák is elkészítették az új, saját változatukat, sokban visszanyúlva a régi Cocteau-féle filmhez. A két főszerepet pedig a francia mozi két nemzetközileg is elismert szupersztárja, Léa Seydoux és Vincent Cassell alakította.

Az élőszereplős Disney: A szépség és a szörnyeteg (2017)

A Disney stúdió sorban készíti el a klasszikus animációs filmjeinek élőszereplős változatait mostanában, ebből a sorból pedig természetesen A szépség és a szörnyeteg sem maradhatott ki. Így aztán ennél a filmváltozatnál nem is igazán egy új feldolgozásról beszélhetünk, mint inkább egy remake-ről, ami a korábbi, 1991-es változattól szinte csak abban különbözik, hogy nem rajzolt karakterek, hanem Emma Watson, Dan Stevens és Luke Evans játszottak benne. Legalábbis ami a főszerepeket illeti, hiszen az evőeszközzé változott személyzet azért persze digitális animáció révén kelt életre.

Az anime: Belle: A sárkány és a szeplős hercegnő (2021)

Február 17-től látható a hazai mozikban a japán anime műfajának egyik legjelentősebb alkotója Hoszoda Mamoru új filmje, aminek alapjául szintén A szépség és a szörnyeteg meséje szolgált. Ez az új verzió azonban minden korábbinál merészebben nyúl az alapanyaghoz, a szörnyből a keleti kultúrában ismerősebb sárkányt varázsol, a sztorit pedig nemcsak a jelenbe, de sok vonatkozásában egyenesen a virtuális térbe helyezi, ezzel különleges élményt nyújtva.

