Elképzelni is nehéz a kedvenc filmjeinket más főszereplőkkel, pedig sok esetben csak egy hajszálon múlt, hogy végül az a színész kapta meg a szerepet, aki. Egészen más lenne ma a világ, ha a Mr. és Mrs. Smith női főszerepét nem Angelina Jolie kapta volna meg, pedig akár ez is megtörténhetett volna, és nem ez az egyetlen olyan ikonikus film, aminél nem volt az elejétől fogva egyértelmű a főszereplő személye. Mi már úgy szeretjük (vagy nem szeretjük) ezeket az alkotásokat, amilyenek lettek, de játsszunk el a gondolattal, mi történt volna, ha másik színészt választanak ezekre a szerepekre.

Madonna – Batman visszatérSokszor előfordul a sztárok élete során, hogy nemet mondanak egy-egy szerepre. Azt pedig, hogy jól tették-e, csak az idő dönti el. Madonna például szerepelhetett volna Macskanőként a Batman visszatérben, de valamiért úgy döntött, nem vállalja, így Michelle Pfeiffer vehette fel az ikonikus fekete jelmezt. Az énekesnő bizony azóta már nagyon sajnálja, hogy nem mondott igent erre a lehetőségre, de késő bánat. „Sajnálom, hogy visszautasítottam, elég vad volt" – mondta egyszer Madonna, aki a Showgirls című erotikus film főszerepére sem mondott igent, de azt rendkívül jó döntésnek tartja azóta is.

Gwen Stefani – Mr. és Mrs. SmithA Mr. És Mrs. Smith című akciófilmet nem is azért ismerik sokan, mert olyan kiváló és különleges alkotás, hanem azért, mert ez a film vezetett az egyik legnagyobb sztárszakításhoz: Brad Pitt összejött Angelina Jolie-val a forgatás során, Jennifer Aniston pedig hoppon maradt. Ki tudja, milyen lenne a világ ma, ha annak idején Gwen Stefani úgy dönt, hogy mégsem akar a zenélésre koncentrálni és elvállalja az akcióhős szerepét Brad Pitt oldalán. Sosem tudjuk meg. „Szerettem volna megcsinálni, de zenélni jobban akartam" – mondta az ügyről Gwen Stefani.

Emma Watson – Kaliforniai álomA 2016-ban bemutatott musical elsöprő sikert aratott. Csak Oscar-díjból hatot sikerült bezsebelnie, nyert hét Golden Globe-ot, valamint öt BAFTA-díjat. A sok-sok elismerés közül kiemelten jutalmazták a női főszereplőt, aki Emma Stone volt, és utólag már bizonyára örülnek az alkotók, hogy az első kiszemeltjük nem ért rá elvállalni ezt a szerepet. Habár nem tudhatjuk: könnyen lehet, hogy Emma Watson is hasonlóan ragyogó alakítást nyújtott volna a Kaliforniai álomban, amilyet végül Emma Stone, de ennek egyszerűen így kellett lennie. A Harry Potter sztárját túlságosan lefoglalta a Szépség és a Szörnyeteg élőszereplős változatának készítése, ezért döntött úgy, hogy másnak adja át a lehetőséget.

Matthew McConaughey – TitanicA Titanic a valaha volt egyik legikonikusabb film, ebben ismerte meg igazán a világ Leonardo DiCapriót, nem beszélve arról, hogy ennek a drámának köszönhető a színész és Kate Winslet életre szóló barátsága. Arra gondolni is gyalázatos, hogy más is eljátszhatta volna a férfi főszerepet. Pedig Matthew McConaughey is nagyon jó esélyekkel indult, részt vett a válogatáson, próbált is Kate Winslettel, aki élvezte a közös jeleneteket, de hiába. Leo jött, látott és győzött. James Cameronnak meggyőződése volt, hogy nem játszhatja más Jack Dawson szerepét, és az idő őt igazolta.