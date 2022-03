Az „És egyszer csak.." első évada már véget is ért, s bár megosztotta a nézőket, egy dolgot be kell látni: az ember könnyen függő lett tőle. Azoknak, akik nem tudtak Carrie-vel és barátnőivel betelni, az HBO még egy werkfilmet is készített, melyből megtudhatunk pár kulisszatitkot kedvenc sorozatunkról.

1. Sarah Jessica Parker ikonikus ruhacsodáit egy luxus tárolóhelyen őrzik

A Szex és New York sorozatban a szerelem és a szex mellett a divat állt a középpontban. Ki ne csodálta volna meg Carrie bevállalós és egyedi ruhakölteményeit, melyeket büszkén viselt a színésznő? Nos, nem kell aggódnunk, a ruhák ma is megvannak, egy New York-i luxus tárolóhelyen őrzik őket. Emellett Sarah Jessica Parker egyéb használati tárgyait és bútordarabjait is megőrizték, mint pl. azt a fotelt, melyben sokszor töprengett az ifjú Carrie a férfiakról és a nagybetűs szerelemről.

2. Sarah Jessica Parker minden epizódot csak egyszer látott

Ha van valami, amit nehéz elhinni, az Sarah Jessica Parker meglepő kijelentése, miszerint minden epizódot csak egyszer nézett meg. Tessék? Ez hogy lehetséges? Egy átlagember minimum kétszer végignézte mind a hat évadot.

3. Soha nem volt metrós jelenet a Szex és New York-ban

Elképesztő, mégis igaz. Carrie, Miranda, Charlotte és Samatha egyszer sem metrózott a hat évadban. Ha belegondolunk, általában gyalog közlekedtek vagy taxival, ami lássuk be, elég valószínűtlen New York hatalmas metropoliszában. Az „És egyszer csak..." sorozatban azonban megtörik a jég: Miranda és tanára, Nya a metróaluljáróban találkoznak össze először.

4. Nya Wallace eredetileg Miranda szeretője lett volna

Az eredeti forgatókönyv szerint Nya Wallace (Karen Pittman) lett volna Miranda szeretője. Cynthia Nixon viszont úgy érezte, hogy nem lenne túl hiteles két heteroszexuális nő egymásra találása, így Che-t javasolta helyette, akinek a karaktere üde színfolt az új évadban.

5. Sarah Jessica Parker telerakatta az ikonikus gardróbszobát használt cuccokkal

Amikor Sarah Jessica Parker először belépett a Biggel közös gardróbszobába, nem volt elégedett az összhatással. Olyan érzése volt, mintha egy reklámban lenne. Azt szerette volna, hogy hitelesebb és valósághűbb legyen, úgyhogy pár régi kelléket is elhelyeztek a drága cipők között, például régi CD-ket, öveket, dobozokat. A színésznő szerette volna, hogy legyenek olyan dolgok is, amelyek eltörtek, használtnak néznek ki, az volt a lényeg, hogy a gardrób olyan hatást keltsen, mint amit naponta használnak.

6. Kínosan ügyeltek arra, hogy senki ne vegye át Samatha szerepét

Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) először egy villásreggelinél találkozik Carrie-vel és Mirandával. A jelenet gondosan meg volt tervezve: Lisa ugyanis nem ülhetett le Samatha helyére, csak akkor foglalt helyet az asztalnál, amikor Carrie és Miranda távozott. A sorozat készítői ezzel is jelezték, hogy nem akarják lecserélni Samanthát.

7. Egyedül Sarah Jessica Parker tudta, hogy Willie Garson beteg

Willie Garsont – akit Stanfordként ismerhetett meg a világ a Szex és New York sorozatban - a legtöbb szereplő akkor látta utoljára, amikor Big temetését forgatták. "Sarah Jessica volt az egyetlen személy, aki tudta, hogy beteg" - mondta Cynthia Nixon. „Nem akarta, hogy tudjunk róla, mert nem akarta, hogy ez legyen a középpontban" – tette hozzá Davis. Wilie Garson tavaly szeptemberben, 57 évesen hunyt el hasnyálmirigyrákban, ami az egész stábot nagyon megviselte. „Ha maradhatott volna még egy napot - még két órát, három hetet -, összeszedte volna minden erejét, és elűzte volna a szörnyű fájdalmat, ami napi szinten megkeserítette az életét" – mondta Sarah Jessica Parker.