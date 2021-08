Már javában zajlik a Szex és New York sorozat legújabb évadának forgatása , ahonnan most újabb információ látott napvilágot: kiderült, hogy ki érkezik Samantha Jones helyére.

Már egy jó ideje köztudott, hogy az 1998-ban indult sikersorozat. a Szex és New York újabb évaddal bővül.

Azt már tudni lehet, hogy Sarah Jessica Parker, Kristin Davis és Cynthia Nixon örömmel vállalták a folytatást, Kim Cattrall azonban teljesen elhatárolódott az ötlettől, valószínűleg azért, mert Sarah Jessica Parkerrel nem jönnek ki egymással.

Nemrég kiderült, hogy az And Just Like That... című 10 epizódos folytatásban nem marad üresen Samantha Jones helye.

A sorozat készítői egy teljesen új figurát hoznak be, akit nem más, mint az Empire sorozatból ismert Nicole Ari Parker alakít majd. Parker egy Lisa Todd Wexley nevű dokumentumfilmest játszik majd - írja a Bors.