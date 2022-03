Meglepő, de ez az igazi neve is, az anyukája Playboy-nyuszi volt, nem csak a divat miatt hord napszemüveget, és híres sorozatokban is láthattad játszani. 60. születésnapját ünnepli a rocklegenda Jon Bon Jovi, mi pedig összegyűjtöttünk róla egy nagy adag érdekességet.

Meglepő, de Bon Jovi az igazi neve is.

Noha a Jon Bon Jovi név első hallásra és látásra igencsak felvett művésznévnek tűnik, valójában ez az énekes eredeti neve is. Igaz, némileg más helyesírással: John Francis Bongiovi néven született. A vezetékneve olasz eredetű az apai nagyapja révén, de ereiben szlovák, lengyel, orosz és svájci-német vér is folyik.

Az anyukája Playboy-nyuszi volt.

Az édesanyja modell, és a Playboy magazin egyik első „nyuszija" volt, az édesapja pedig fodrászként dolgozott. Ehhez képest meglepő, hogy a szülei hol ismerkedtek meg: az Egyesült Államok haditengerészeténél, ahol akkoriban mindketten dolgoztak.

A felmenői között is akadt híres zenész.

Jon Bon Jovi a legendás Frank Sinatra vérrokona: apai ágon az egyik nagyszülőjének az unokatestvére volt.

Nem csak a divat miatt hord napszemüveget.

A róla készült fotókon gyakran napszemüvegben látható, ez a kiegészítő a személyes stílusának is alkotóeleme lett, de egészségügyi okai is vannak: a szemei különösen érzékenyek a napfényre és a cigarettafüstre, ezért kezdett el fiatalkorában állandóan napszemüveget hordani.

A zenekara első híres számát még másokkal vette fel.

A nyolcvanas évek elején a Runaway című számmal futott be a róla elnevezett Bon Jovi zenekar, ami aztán a világ leghíresebb rockbandái közé került. Az általa írt Runawayt viszont először még a The Allstars nevű kísérőzenekarral vette fel, és miután a dalba beleszerettek az egyik stúdiónál, és szerződést kínáltak neki, együttest toborzott maga köré. Így született meg a Bon Jovi zenekar.

Ismert sorozatokban is láthattad.

A kilencvenes évek óta színészként is aktív, számos mozifilmben felbukkant (A vadnyugat fiai 2., A Hold színei, A felforgató, Kisvárosi intrikák, Ne nézz vissza!, U-571, A jövő kezdete, Szilveszter éjjel). Tévésorozatokban pedig még emlékezetesebb szerepek jutottak neki: láthattad őt a Szex és New Yorkban, de az Ally McBealben egész szerelmi szálat is kapott a karaktere a főszereplővel.

Az iskolai szerelme lett élete párja.

1989-ben egy koncertturné szünetében, egy titkos Las Vegas-i esküvőn vette el a feleségét. Ez nem úgy hangzik, mint valami megfontolt, egész életre szóló döntés, pedig az lett: Dorothea Hurley a középiskolai szerelme volt korábban, és azóta is élete párja, akitől négy gyereke született.

A foci a hobbija.

Már az európai foci, és annyiban nem csak a hobbija, hogy egy philadelphiai klubnak a tulajdonosa is. Emellett szeret moziba járni, autót vezetni, aludni, gyorséttermi kaját enni, edzeni és a kutyájával játszani.

Nem titkolja, másoktól milyen dalokat szeret.

A kedvenc dalainak listája a következő:

"Ruby" - The Kaiser Chiefs

"Overnight Sensation" - The Raspberries

"Clocks" - Coldplay

"You're Beautiful" - James Blunt

"Chasing Cars" - Snow Patrol

"Tiny Dancer" - Elton John

"Start Me Up" - The Rolling Stones

"Cannonball" - Damien Rice

"When You Were Young" - The Killers

"One" - U2

Az alapítványával küzd a szegénység ellen.

2006 óta működik a Jon Bon Jovi Soul Foundation nevű alapítványa, aminek célkitűzése a nehéz helyzetben lévő családok lakhatáshoz és olyan lehetőségekhez juttatása, hogy ki tudjanak törni a szegénységből.

