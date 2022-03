Hawaii lány.

Hawaii szigetén született, az állam fővárosában, Honoluluban. Az ősei azonban nem idevalósiak, csak a szülei munkái miatt élt itt a család a születése idején. A felmenői között inkább írek, angolok és skótok találhatóak.

Az édesapja egyedül nevelte fel.

Ötéves korában a szülei elváltak, és ő az apjával maradt, mert az anyja inkább az énekesnői karrierjére szeretett volna koncentrálni.

Japánban és Vietnámban is élt.

Az édesapja az édességiparban dolgozott lobbistaként, többek között azért harcolva, hogy az amerikai gyárak csak olyan forrásból származó kakaót használjanak fel, ahol nem alkalmaznak gyerekmunkát a termelésekor. Az apja munkája miatt gyakran költözködtek, a színésznő gyerekkorában az USA számos államában, de Japánban és Vietnámban is élt egy ideig.

A lovak a hobbija.

Imádja a lovakat, és sokáig zsoké is akart lenni, de aztán túl nagyra (173 centiméter magasra) nőtt ahhoz, hogy ez komolyabban, versenyszerűen felmerülhessen. A lovaglás viszont máig megmaradt számára első számú hobbinak.

Az első fizetős munkája egy oktatóvideó volt.

Még középiskolába járt, amikor elkezdett a színjátszás iránt komolyabban érdeklődni, a helyi színjátszókör tehetséges tagjaként pedig őt kérték fel arra, hogy szerepeljen egy diákoknak szóló oktatóvideóban, ami a családtervezésről szólt. Ezért kapott egy kis gázsit is, így ez lett az első profi színészi munkája. De később is akadtak furcsa színészi munkái: az 1994-es amerikai futball világbajnokság idején például a kabalaállat Striker jelmezébe bújva is szerepelt.

Lorelai Gilmore sok mindenben hasonlít rá.

A karrierje nagy áttörését és máig legismertebb szerepét a Szívek szállodája című sorozat hozta el, amiben az egyedülálló anyát, Lorelai Gilmore-t alakította. A karakterének monogramja pedig ugyanúgy L.G., mint a sajátja, de ezen kívül is sok a hasonlóság kettejük között. Például nem véletlenül emleget egy bizonyos cseresznyés süteményt olyan sokszor Lorelai és Rory, hiszen a valóságban is ez az édesség az őket alakító Lauren Graham és Alexis Bledel kedvence.

Sosem ment férjhez.

Több színészkollégához is fűzte hosszabb szerelmi kapcsolat, 2010 óta pedig az a Peter Krause a párja, akivel a Vásott szülők című sorozatban szerepeltek együtt. Noha legtöbbször családos anyukákat játszik, Lauren Graham sosem ment férjhez és nem született gyereke, de ez még nem azt jelenti, hogy ne lennének szülői tapasztalatai: a párja korábbi kapcsolatából származó fiát közösen nevelik.

Fontosak a könyvek az életében.

Sosem megy el úgy otthonról, hogy ne lenne nála könyv: ha akad egy kis üresjárat a napjában, akkor olvasnivalót vesz elő. De maga is sikeres szerzőnek számít, már három könyve (két regény és egy esszégyűjtemény) jelent meg, és mindegyik felkerült New York Times bestseller listájára.

Mostanában ezekben a tévésorozatokban láthatod-hallhatod.

Noha a Szívek szállodája után megpróbálkozott mozifilmekkel is, de inkább a tévésorozatok világa maradt az igazi terepe. Az utóbbi időben a Zoey's Extraordinary Playlist és a Kerge kacsák című szériákban bukkant fel állandó szereplőként, a Vampirina című animációs sorozatban pedig a hangját kölcsönözte az egyik szereplőnek.

