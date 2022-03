A CODA és a Ne nézz fel! című film kapta az amerikai forgatókönyvíró céh legjobb adaptált és eredeti filmes forgatókönyvéért járó díját a vasárnapi, virtuális díjátadó gálán. A díjátadót még idén is a pandémia miatti óvatosság miatt rendezték meg online formában. A forgatókönyvíró céh nyugati és keleti szervezetének elnökei, Meredith Stiehm és Michael Winship azonban videoüzenetükben megígérték, hogy jövőre már személyes részvétellel rendezik a ceremóniát - számolt be róla a Variety.com.

"Élvezzék most a melegítőnadrágot és a papucsot. Jövőre újra magassarkú cipőben, nyakkendőben és Spanxban lesznek" - mondta Stiehm.

A legjobb adaptált forgatókönyv díjával jutalmazott CODA forgatókönyvírója, Sian Heder köszönetet mondott "a siket közösségből származó embereknek", akik minden segítséget megadtak neki, hogy megértse a filmben ábrázolt kultúrát. Az Apple + streamingszolgáltató által forgalmazott film egy siket családban élő, halló lány története, aki énekesi karrierre vágyik. A CODA a children of deaf adults (siket szülők gyermeke) rövidítése.

Adam McKay, a legjobb eredeti forgatókönyv díját elnyerő Ne nézz fel! rendező-forgatókönyvírója David Sirota újságírót dicsérte beszédében, akinek a klímaváltozás témájú szatíra ötletét köszönhette. A Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence főszereplésével forgatott film a Netflix produkciójaként készült.

A díjátadó televíziós győztesei közül az HBO/HBO Max platformja vitte el a legtöbb trófeát. Az Utódlás kapta a legjobb drámasorozat díját és egy epizódja is díjazott lett. Az HBO Max Hacks című produkciója pedig a legjobb vígjátéksorozat és legjobb új sorozat kategóriában is nyert.

A CODA szombat este az amerikai Producerek Céhének díjátadóján is elnyerte a fődíjat. A film a producerek szavazásán olyan nagyobb versenyzőket utasított maga mögé, mint A kutya karmai közt, a Dűne vagy a West Side Story. A producerek díját elnyerve pedig jelentősen megnőtt annak az esélye is, hogy március 27-én, az Oscar-díjátadó gálán akár elvigye a legjobb filmnek járó Oscar-szobrot is.