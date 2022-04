A film elején betekintést nyerünk az egyik főszereplő, Diane múltjába, aki világra hozta koraszülött kislányát. Különböző betegségek nevei villannak fel a képernyőn, majd hirtelen a jelenben találjuk magunkat. Diane és tizenéves lánya, Chloe élik látszólag nyugodt, köznapi, egyhangú mindennapjaikat. A fiatal lány tolószékbe kényszerült, számos gyógyszert szed súlyosabbnál súlyosabb egészségügyi problémáira, mégis minden vágya, hogy egyetemre járjon és a saját életét élhesse.

Egy reggelen, amikor Chloe csokoládégolyókat keres édesanyja bevásárlótáskájában, egy zöld pirulákat tartalmazó gyógyszeres üvegcsére talál, amelyen az anyja neve áll. A lány okos, és rájön, hogy valami nincs rendben, hiszen azokat a tablettákat minden reggel neki kell bevennie. Ezután Chloe mindent megtesz, hogy kiderítse: valójában mire való a Trigoxin nevű gyógyszer? Hosszas nyomozás után egy gyógyszertárban kap rá választ, és az igazság hallatán hiperventillálni kezd, majd rohamot kap.

Diane nem hagyja annyiban a dolgot, és továbbra is minden eszközt bevet, hogy lányát nemcsak az igazságtól, de a világtól is elzárja. A film legeseménydúsabb jelenetei, melyeket a néző izgatottan vár, még csak ezután következnek... Anya és lánya küzdelmében mindketten képesek a végletekig elmenni és céljaik érdekében élet-halál harcot vívni. Diane, aki meg akarja őrizni titkát és fogságban akarja tartani a lányát, és Chloe, aki, ha kell, még a halállal is szembenéz, hogy rémálma véget érhessen.

Sarah Paulson ( Diane) játékáról egészen a film végkifejletéig nem lehet eldönteni, hogy valóban szerepet játszik, vagy esetleg a hétköznapokban is így viselkedne az édesanya szerepben? Ha lánya nem lett volna kellőképpen okos és érzékeny, akkor sosem jövünk rá, hogy az anyja valójában milyen súlyos pszichés betegséggel küzd. A Chloét alakító 24 éves színésznő, Kiera Allen szereplése pedig azért hatalmas jelentőségű, mert 1948. óta nem volt rá példa, hogy egy kerekesszékes tehetség thrillerben szerepeljen.

A Münchausen-szindrómával már korábban is foglalkozott a filmipar. 2019-ben megjelent az HBO 8 részes minisorozata, A tett, amelyben Patricia Arquette és Joey King voltak főszerepben. A valós eseményeken alapuló sorozat óriási sikert aratott, olyannyira, hogy a 22 éves színésznőt Emmy-és Golden Globe-díjra is jelölték. Anya gyilkos kincse címmel még egy dokumentumfilm is készült az ügyről, melyhez orvosi leleteket és jegyzőkönyvi feljegyzéseket, adatokat is felhasználtak.

Összességében, a Fuss egy kihagyhatatlan thriller, amely nem csak, hogy a film végéig fokozza a feszültséget, de amikor elérkezünk az utolsó percekhez, egy olyan csavart kapunk, melyből képtelenség felocsúdni.