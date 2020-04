A mozitermek most üresen állnak, az online film- és sorozatnézés azonban népszerűbb, mint valaha. Cikkünkben összegyűjtöttük nektek azokat a sorozatokat, amelyek függőséget okoznak!

5. Euphoria

Drog, szex, erőszak és tinédzserek. Ezen felül lenyűgözően művészi látványvilág és zene. A történet egy csapat amerikai gimnazistáról szól, akik –mint ahogy a legtöbb tini- számtalan problémával küzdenek. A főszereplő a 17 éves Rue, aki szorongással, depresszióval és bipoláris zavarral küzd, ennek tetejében még a drogokra is csúnyán rácsúszott. A mellékszereplők is rendkívül jól felépített karakterek. Akit mindenképp ki kell emelni, az Rue legjobb barátnője, Jules, a gyönyörű transznemű lány. Mellesleg a színész aki alakítja, Hunter Schafer, a való életben is transznemű. Ha esetleg láttad az első évadot és nagy rajongó vagy, van egy jó hírem: a HBO bejelentette, hogy jön a második évad.

4. A tett

A tett egy bűnügyi dráma, mely egy megdöbbentő, és valóban megtörtént bűncselekményt dolgoz fel. Dee Dee Blanchard elhitette lányával, Gypsyvel, hogy olyan súlyos betegségekben szenved, mint a leukémia, epilepszia, izomsorvadás, és a cukorbetegség. Ez még nem minden, ugyanis tolószékbe kényszerítette, és gyomorszondán át ette a makkegészséges kislányát. Dee Dee a külvilág és az orvosok előtt szerető anyaként mutatkozott, és előnyt kovácsolt a lánya kitalált betegségeiből, egészen addig, amíg Gypsy Rose rá nem jött a sokkoló igazságra.

3.Ozark

Aki szerette a Breaking Badet, annak mindenképp a figyelmébe ajánljuk az Ozark című amerikai thriller sorozat. A főszereplő Marty Byrde, pénzügyi szakember, aki komoly összetűzésbe keveredik egy mexikói drogkartellel, és az Ozark-tavakhoz költözik, szerény 8 millió dollárral, készpénzben, amit pár hónap alatt kellene tisztára mosnia. Amennyiben ez nem sikerül neki, a mexikóiak kivégzik őt, és vele együtt az egész családját.



2. Fekete tükör

A fekete tükör korunk talán egyik legfontosabb sorozata, mely az információs társadalom és a technológiai fejlődés veszélyeit mutatják be egy-egy disztópikus történetben. Minden rész eltérő szereplőgárdával rendelkezik, sőt, eltérő valóságokban játszódnak. A Black Mirror a fekete kijelzőkre utal, amelyeken váratlanul visszatükröződik az ember arca miután kikapcsolja azokat. A happy endet felejtsük el, ez kőkemény társadalomkritika, amely nem is olyan futurisztikus, ha jobban belegondolunk. Öt évada van, mindegyik zseniális, kezdésnek a harmadik évadot javasoljuk.



1.Te

A Te című sorozatban megismerheted Joe Goldberget, a rendkívül szimpatikus szociopata sorozatgyilkost. Joe egy szerény és visszahúzódó srác, aki egy könyvesboltban dolgozik. Egy nap betéved a boltba Beck, aki szépségével és ártatlanságával azonnal magába bolondítja a férfit. És itt kezdődnek a bajok! Joe mindent tudni akar Beck-ről, ezért követi, kukkolja, feltöri a social média fiókjait és még a telefonját is ellopja. Innentől lehetetlen spoilermentesen beszélni, ezt a sorozatot látni kell!