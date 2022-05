Igazi pankrátorcsaládból származik

Az édesapja, Rocky Johnson híres pankrátor volt, de az anyai nagyapja is profi szinten űzte a sportágat. Három nagybátyja és hat unokatestvére is pankrációval foglalkozott vagy foglalkozik, a családi hagyományt pedig a legidősebb lánya is továbbviszi, aki épp nemrégiben kötötte meg az első profi szerződését.

Kanadai és szamoai állampolgár is

Az édesapja afrikai származású, és Kanadában nőtt fel. Az édesanyja családja a csendes-óceáni szigetvilágban található Szamoáról származik. Dwayne Johnson ugyan már Amerikában született és lakott egész életében, de büszke az örökségére, ezért aztán a kanadai és szamoai állampolgárságot is felvette.

A tetoválásával hagyományt ápol

Egy óriási tetoválás borítja be a mellkasát és a bal karját, ami szimbólumokon keresztül meséli el az ősei és a saját életútját – méghozzá olyan módon, ahogyan a szamoai férfiak hagyományos tetoválásainál ez szokás.

Megmentette az édesanyját az öngyilkosságtól

Johnson kamaszkorában a családja nehéz időszakon ment át. Elvesztették a lakhelyüket, maga Johnson is számos balhéba keveredett verekedések és lopások miatt. Az édesanyja pedig egy ponton öngyilkosságot kísérelt meg: leállította a kocsijukat az autópályán, és megpróbált kisétálni a száguldó kocsik elé. Johnson a vállánál fogva az utolsó pillanatban rántotta vissza.

Focistaként kezdte, pankrátor lett belőle

Ígéretes profi karrier nézett ki neki amerikai fociban, hiszen a szuperliga előszobájának számító egyetemi ligában játszott már, ösztöndíjas szerződéssel. Ám egy hátsérülés véget vetett a focis álmoknak, és az ismerős közeg pankrációban talált vigaszt. Ott viszont The Rock, azaz A Szikla néven olyan sikeressé vált, hogy túlszárnyalta minden felmenőjét.

Guinness-rekordot döntött az első főszerepével

A múmia-filmekben kezdte a színészi karrierjét, és A skorpiókirályban kapta meg az első főszerepét. Az ezért kapott 5,5 millió dolláros gázsija pedig világrekord: korábban sosem kapott senki ennyi pénzt élete első filmes főszerepéért.

Három lány apukája

1997 és 2008 között Dany Garcia volt a felesége, és egyben menedzsere is. A házaspárnak egy lánya született. 2019 óta az énekes-dalszerző Lauren Hashiannal él házasságban, és immár két kislányukat is nevelik.

Arachnofóbiás

Noha a mozivásznon szinte mindig rettenthetetlen hősöket alakít, és az utóbbi években szinte sorban érkeznek az olyan filmjei, amik a dzsungelben játszódnak: a valóságban jó eséllyel gondjai adódnának az ilyen kalandokkal; betegesen fél ugyanis a pókoktól.

A szerepálmával a nagyapjához csatlakozna

Minden vágya egyszer egy James Bond-filmben eljátszani a főgonosz szerepét. Ezzel Peter Fanene Maiva nagyapja előtt is tisztelegne, aki a Csak kétszer élsz című, 1967-es filmben alakította a 007-es ügynök egyik ellenfelét. A szintén pankrátorból lett színész nagypapa ihlette Maui karakterét is, akinek a Vainana című animációs filmben Johnson a hangját adta.

Ő jelenleg a legsikeresebb filmsztár

Dwayne Johnson az utóbbi években csupa szupersikeres filmben játszott, a karrierje során pedig már több mint 3,5 milliárd dollárt termeltek a közreműködésével készült produkciók. Ezzel jelenleg ő a legsikeresebb filmsztár a világon, és ez a gázsiján is meglátszik: 20 millió dollárnál nem nagyon szokott kevesebbet kapni egy-egy filmjéért.

