Mindenkit foglalkoztat, hogy vajon igazak-e vagy sem az időutazással kapcsolatos történetek. Mi lehet az igazság: az egész csak tündérmese, melyet a mesélő már-már maga is elhisz, vagy a történelem során valóban akadtak olyanok, akiknek sikerült utazniuk az időben?

Íme, négy történet, amely alapján lehet, hogy van, akinek mégis sikerült a lehetetlen, azaz utazhatott az időben.

1. A Moberly-Jourdain incidens

1901-ben két angol nő, Anne Moberly és Eleanor Jourdain Franciaországba utazott kikapcsolódni; az egyik úticéljuk Versailles volt. Az ott-tartózkodásuk alatt ellátogattak a versailles-i palotába is, illetve, ha már arra jártak, akkor megnézték azt a kastélyt is, amelyet egykor XVI. Lajos ajándékozott Marie Antoinette-nek. A kiránduláson számos furcsa élményben volt részük: titokzatos hangokat hallottak, korhű ruhát viselő embereket és árnyakat láttak, sőt, olyan épületek is feltűntek, melyek már az 1700-as évek óta nem léteztek. A legdöbbenetesebb az volt, amikor megpillantották Marie Antoinette-et, aki éppen a vázlatfüzetébe rajzolt. Állításuk szerint 100 évet utaztak az időben, de senki sem hitt nekik. 10 évvel később kiadtak egy könyvet, amelyben őszintén meséltek a tapasztalataikról.

2. A modern időutazó

2010-ben napvilágot látott egy fénykép, amely épp a South Fork híd 1941-es újranyitását ábrázolja a kanadai British Columbiában. A fotó egy olyan férfit ábrázol, akiről egyértelműen látszik, hogy nem a második világháború időszakában élhetett. Szinte úgy fest, mint egy mai, hipszter stílusú időutazó: pólóján modern felirat található, valamint a 2000-es évek divatnapszemüvegét viseli. A fényképet megvizsgálták, és egyértelműen kiderült, hogy nem manipulálták. Bár egyetlen kiegészítőjétől eltekintve minden más elérhető volt az 1940-es években, az eset továbbra is számos kérdést vet fel.

3. Ernetti atya kronovizorja

A kronovizor egy találmány, amely azzal a céllal született, hogy megtörtént eseményeket tegyen láthatóvá. Kitalálója az olasz származású katolikus pap, Pellegrino Ernetti, aki különböző országokból hívott szakembereket azzal a céllal, hogy elképzelését és ötletét megvalósíthassa. A találmányt 1986-ban mutatták be, ami azért volt döbbenetes, mert egy, az időszámításunk előtti időszakból származó görög tragédia eseménykockáit elevenítette meg. A szerzetes 1994-ben elhunyt, így a szerkezet titka örökre a múltba veszett.

4. Victor Goddard repülőtéri időszelvénye

Anne Moberlyhez és Eleanor Jourdainhez hasonlóan a Királyi Légierő rangidős parancsnoka, Sir Robert Victor Goddard is azt állította, hogy sikerült az egyik idősíkból a másikba átutaznia. 1935-ben Goddard átrepült a skóciai Drem RAF állomáson, Edinburghból Andoverbe. A dremi állomást a világháború után nem használták, és a férfi is biztos volt abban, hogy egy elhagyatott repülőteret látott. Azonban visszaútja során minden megváltozott, amikor hirtelen vihar kerekedett. Rövid időre eluralkodott a káosz, majd ismét megpillantotta a dremi állomást, de ezúttal forgalmas volt, és számos gép állt a kifutón. Ezután újra visszatért a vihar, de a földön észlelt furcsaságoknak is nyoma veszett. Az eset után még 50 évig élt, de az élmény minden egyes nap eszébe jutott.

