Robert Pattinson a z Alkonyat-filmeknek köszönhetően világhírn evet szerzett , ezáltal pedig megnyerte a legszexibb tinivámpír címet is. Azonban Edward Cullen megformálása rányomta bélyegét a karrierjére, és hiába játszott más fontos filmekben, hosszú ideig nem sikerült kilépnie ebből a skatulyából.

Cikkünkben összegyűjtöttünk 8 olyan érdekességet Robert Pattinsonról, melyet biztosan nem tudtál a valaha volt legsötétebb Batmant megformáló színészről. Nézzük, mi teszi különlegessé és egyedivé a világsztárt?

1. Fantasztikus zenész

Robert Pattinson nemcsak nagyszerű színész, hanem tapasztalt zenész is. Zongorán és gitáron már négyéves korától játszik, a zene iránti szeretetét pedig megőrizte felnőttként is. Sőt, néhány saját dala még az Alkonyat filmekben is hallható. Érdekesség, hogy gyerekként sokáig arra vágyott, hogy a zenei életben rapperként érvényesüljön.

2. Kirúgták az iskolából

Az életét sosem szerette szabályok szerint élni, és ezt az életfilozófiát már tinédzserkorában is követte. 2017-ben szerepelt a The Howard Stern Show-ban, és elmesélte, hogy azért rúgták ki az általános iskolából, mert rajtakapták, ahogy épp pornográf magazinokat ad el a társainak.

3. Kivágták a Hiúság vására című filmből

Mielőtt szerepet kapott a Harry Potter: A Tűz serlege című filmben, Pattinson megszerezte A Hiúság vására filmből Becky Sharp fiának szerepét. A színész izgatott volt, hogy debütálhat és láthatja magát a képernyőn, azonban csak a vetítésen jött rá, hogy jeleneteit kivágták a produkcióból.

4. A Jólét című film főszerepét kifejezetten neki írták

Az Alkonyat első részének megjelenése után tíz évvel az a megtiszteltetés érte a 36 éves színészt, hogy casting nélkül megkapta a Jólét főszerepét. Valójában egy email is közrejátszott az események alakulásában, de Josh Safdie, a rendező már akkor tudta, hogy Pattinson bármit el tud játszani.

5. Pattinson a világ legjóképűbb pasija

Ízlések és pofonok, hogy ki a világ legsármosabb férfija, azonban 2020 elején, Dr. Julian De Silva kozmetikai sebész hivatalosan is a Batman főszereplőjét nevezte ki a méltó címre. Egy konkrét aranymetszés alapján 92,15 %-os pontosságot kapott, így ha akarnánk, se tudnánk vitatkozni az eredménnyel.

6. Minden vágya volt, hogy Star Wars filmben szerepelhessen

Először 2013-ban kérdezték Robert Pattinsontól, hogy mit szólna, ha elutazhatna a messzi-messzi galaxisba. Ekkor nyilatkozta, hogy kérdés nélkül igent mondana, ha szerepelhetne a Csillagok háborújában. Sőt, hozzátette, hogy még Jar Jar Binks bőrébe is szívesen bújna.

7. Lemondott az egyetemről

17 éves korában megszerezte Cedric Diggory szerepét a Harry Potter és a Tűz Serlege című filmben, majd ennek következtében választania kellett a tanulmányai és a karrierje között. Végül úgy döntött, hogy az egyetem helyett a színészetet választja.

8. Egy álma teljesült azzal, hogy megkapta Batman szerepét

Nemrég debütált a legújabb Batman film, melyről a megjelenésekor írtunk a Life.hu oldalán. A színész számára ez volt élete eddigi legérdekesebb, legkülönlegesebb szerepe, a kritikusok pedig nem győzték dicsérni színészi kvalitásait.