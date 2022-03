Gothem városában az erőszak újabb és újabb formát ölt, így a városlakókban állandósul a félelem, a rettegés és a kilátástalanság. A Batman (2022) története egy Halloween után történt gyilkossággal indul, melyet egy pszichopata sorozatgyilkos, Rébusz követett el. Batman azonnal a nyomozás helyszínén terem, hogy James Gordon hadnagy segítségére legyen. A gyilkos több, titkosírással és találós kérdéssel ellátott levelet hagy Batmannek, aki kénytelen belemenni Rébusz játékába, bízva abban, hogy a nyomára bukkanhat.

Batman, avagy Bruce Wayne alakításában Robert Pattinson briliáns színészi játékról tett tanúbizonyságot. Ki lehet jelenteni, hogy az egykori tinivámpír imázsát Batman szerepében bőven túlszárnyalta. Képes átadni a depresszív, traumatizált, megtört árva szerepét, aki már egy 30 éves felnőtt ember, de múltját mégsem tudta maga mögött hagyni. Egyetlen feladata, hogy elhunyt apja örökségét továbbvigye, és hogy a várost megszabadítsa a gonosztevőktől.

A film egyik fő cselekményszála a nyomozás, de Gothem alvilági sötétsége mellett némi romantika is szerepet kap a történetben. Az ügy apropóján Batman megismeri Selina Kyle-t, aki nemcsak elképesztően dögös és gyönyörű, emellett okos, rafinált, és nem utolsósorban ő a Macskanő. Selina elvezeti Batmant egy Annika nevű nőhöz, akiről kiderül, hogy viszonya volt a meggyilkolt férfival, de később neki is nyoma vész. Ekkor Batman és a Macskanő szövetségre lépnek egymással: elhatározzák, hogy megkeresik Rébuszt, és az eltűnt nőt.

Rébusz felidézi a Fűrész főhősét, John Kramert, de a karakterében Joker őrülete is visszaköszön. Az a célja, hogy akár gyilkosság árán, de megdöntse a város elit osztályát és igazságot szolgáltasson. Nem lát tisztán, és meggyőződése, hogy a látszat ellenére Batmannel mindketten ugyanazt a célt szolgálják. A Batmannek hagyott rejtvényeken keresztül szinte csúfot űz belőle, és mindvégig úgy érzi, hogy túl tud járni a rendőrség eszén. Ám mégsem emiatt jut eszünkbe a Kirakós Gyilkos, hanem azért, mert eszközkészlete épp annyira kegyetlen, mint akárcsak az ikonikus horrorkarakteré.

A film hangulata kínzóan mélyen érinti a nézőt, mely nemcsak a színvilágban, hanem a drámai zeneiségben is megmutatkozik. Nincs napfény, nincs remény, számunkra csak Gothem alvilága marad. Erre az elégikus légkörre rájátszik Robert Pattinson játéka, akinél – minden elfogultság nélkül – nem is találhattak volna jobb Batmant.A színészt nézve azon gondolkodunk el, hogyan tud a Sötét Lovagként erőt, mégis félelmet ébreszteni, míg Wayne karakterében igazán megsajnáljuk és osztozunk a fájdalmán.

Összegezve: A Batmant leginkább azok fogják imádni és élvezni, akik a DC-univerzum korábbi részeit is ismerik, és kíváncsian várják a Robert Pattinson alakításában újragondolt Batman karaktert. A film közel három órás, amely helyenként vontatott, kifejezetten lassan indul be, és az akciójelenetekre is sokat kell várnunk. A filmet mégis érdemes megnézni, mert az előzetes elvárásoknak nemhogy teljes mértékben megfelelt, hanem túl is szárnyalta azokat.