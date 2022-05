60. születésnapját ünnepli Emilio Estevez, aki Martin Sheen fiaként és Charlie Sheen bátyjaként futott be a családtagjaihoz mérhető karriert a kamerák előtt, és náluk ért el náluk is nagyobb sikereket a kamerák mögött. A pályafutása és élete pedig számos olyan érdekességet rejt, amit talán te sem tudtál róla.

Az apját és az öccsét egészen más néven ismered

Édesapja a híres színész Martin Sheen, akinek a születési neve Ramón Antonio Gerardo Estevez, és aki a hollywoodi érvényesülés érdekében választott magának amerikaias hangzású művésznevet, a feleségétől, Janet Sheentől kölcsönözve. A fiaikat viszont ugyanúgy Estevezként anyakönyvezték, amit a színészi pályára kerülve Emilio később is megtartott, Carlos viszont inkább az apja nyomán a Sheen-re, és az angolosabb Charlie-ra váltott.

Negyedrészt spanyol

Mint a nevekből talán már sejthető, Emilio Estevez ereiben latin vér is csörgedezik, egészen pontosan negyedrészt spanyol származású. Apai ágon az egyik nagyszülője spanyol, a másik ír, anyai oldalról pedig angolok és skótok az ősei.

Későbbi hollywoodi sztárok voltak a gyerekkori haverjai

Tinédzserkorában az öccse, Charlie Sheen mellett olyan környékbeli srácokkal bandázott és forgattak együtt kézikamerás amatőrfilmeket, mint Sean Penn, Chris Penn, vagy Rob Lowe.

Egy pokoli forgatáson az apja mellett majdnem ő is odaveszett

Elkísérte az édesapját az Apokalipszis most legendásan pokoli, Fülöp-szigeteki forgatására, sőt a filmben egy jelenetnyi aprócska szerepet is kapott, ám azt végül kivágták a kész változatból. A forgatás alatt a főszereplő Martin Sheen szívinfarkust kapott, és alig tudták megmenteni, Emilio Estevezt egy forgatási szünetben pedig a futóhomokból mentette ki az ekkor még szintén tinédzserkorú Laurence Fishburne.

Kacsáknak köszönheti a karrierje legnagyobb sikerét

Egy iskolai hokicsapathoz közmunkára küldött, könyörtelen ügyvédet játszott az 1992-es Kerge kacsákban, az ifjúsági film pedig a Disney egyik legnagyobb sikere lett, további két folytatással. Sőt, a tavalyi évben sorozatformában is feltámasztották a Kerge kacsákat, és Estevez ebben is visszatért – ez a legutóbbi színészi szerepe.

24 évesen már hollywoodi filmet rendezett

Rendezőként is jelentős a munkássága, sőt a Bölcsesség révén 24 évesen ő volt a legfiatalabb személy, aki hollywoodi film rendezője, írója és producere is lehetett. Egy ideje pedig mintha már nem is annyira koncentrálna a filmsztár státuszra, inkább alkotni szeretne. Rendezett epizódokat a Döglött akták, Gyilkos számos, New York-i helyszínelők sorozatokban is, a mozivásznon pedig számos alkalommal dirigálta saját maga mellett a családtagjait is (Tökös ötös, Házi háború, Vándorút).

Véletlenül talált szemtanút egy számára fontos gyilkossághoz

Rendezői munkássága egyik legérdekesebb darabja a Bobby Kennedy – A végzetes nap című 2006-os életrajzi film, amivel számos díjat és jelölést is begyűjtött. A Robert Kennedy szenátor utolsó napjáról szóló film forgatókönyvét nagyon nehezen tudta megírni, ezért Charlie Sheen tanácsára elvonult a világ elől dolgozni. Egy isten háta mögötti motelben szállt meg, ahol a recepciósnőről kiderült, hogy ott volt a helyszínen Robert Kennedy meggyilkolásakor.

Rocksztár haverjával szerepelni szoktak egymás dolgaiban

Az egyik legközelebbi barátja Jon Bon Jovi, akinek két videoklipjében (Blaze of Glory, Say It Isn't So) is szerepelt. A Blaze of Glory egyben betétdala is volt A vadnyugat fiai 2. című Estevez-filmnek, amiben Jon Bon Jovi színészként is felbukkant.

Apasági eljárás után ismerte el a gyerekeit

Számos híres barátnője és menyasszonya volt, többek között Demi Moore és Mimi Rogers is, Paula Abdulhoz pedig rövid életű házasság is fűzte. Gyerekei azonban mégsem tőlük születtek, hanem Carey Salley modelltől, akivel a nyolcvanas években hosszabb időn át se veled-se-nélküled kapcsolatot tartottak fenn. Estevez egy ideig nem is akarta elismerni sajátjának a gyerekeket, csak az apasági per hatására tért jobb belátásra.

Ő a legjobb befektetés Hollywoodban

2017-ben készült egy közgazdasági szempontú felmérés arról, hogy a hollywoodi színészekre költött pénzügyi befektetések kiknél milyen arányban térülnek meg, ennek a listának az élén pedig Emilio Estevez végzett.