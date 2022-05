Már korábban megtapasztalhattuk a 2019-es Sztárban sztár leszek! műsorában Ya Ou elképesztő átváltozásait és zenei sokoldalúságát. A tehetséges dalszerző-előadó már számos dalt írt, így mára megmásíthatatlan védjegye lett zenei sokszínűsége. A „Ne siess" ismét meglepő fordulatokat tartogat, amelyben kiderül, mire is képes Ya Ou egy kis rock'n'rollra hangolt elektromos gitárral a vállán.

„A „Ne siess"-t abszolút a zenélés szeretete szülte, ami egy teljesen felszabadult, kötöttségek és szabályok nélküli zenélgetés eredménye" – osztotta meg Ya Ou új, dögös szerzeménye születését, ami utólag kapott egy hangulatához illő szöveget kiemelve, hogy emberek vagyunk tele vágyakkal, energiákkal.

Az egyre nagyobb elismeréseket elérő tehetség szívesen fogad be zenéjébe különböző műfajokat, a PRIBELSZKI-vel közösen írt, rádiós siker, a „Találkoznánk" izgalmas rap-betéttel egészült ki, Imrikkel a „Lehet-e még" című trackben pedig az elektronikus szcénát fedezte fel. Legutóbb A DAL műsorában is megmérettetett „Zsákutca" című felvételében a zenész ő maga is szívesen rappelt.

Ya Ou legújabb zeneszámában most a rock'n'rollé a főszerep, amiről elmesélte, hogy:

"Sok oldalam van: ez meglátszik a formációk sokszínűségében, amiknek része vagyok és a saját dalaim változatosságában is. Mindig vallom, hogy szerencsés, ha az előadó képvisel egy stílust, irányt, de miért ne lehetne ezt a szabályt is felrúgni kicsit?! Ha megkérdeznék, hogy hogy látnám magam szívesen a jövőben, akkor pont ezt a dalt játszanám egy tomboló tömegnek gitárral a nyakamban, zenekarral a hátam mögött. Most ezt érzem és ezt élem."

Az újdonságot egy pikáns videóklippel együtt élvezhetjük, ahol Ya Ou két táncossal az oldalán alakul át izgalmasabbnál izgalmasabb szettekbe.

Ya Ou, a videóklip erejéig szívtipró bőrébe bújt, azt is elárulta, miként fogadta kedvese és alkotótársa, Békefi Viki:

"Vikivel jól működik köztünk a szakmai tisztelet. Tudjuk, hogy a közös projektjeinken kívül mindkettőnknek megvan a maga útja. Bár azért furcsállna egy-két esetet, ahogy nálam is van egy nem átléphető határ. Minden szakmának megvannak a korlátai és ingerküszöbe. Ezeket igyekszünk mindig átbeszélni, de a legtöbbet már nem is említjük. Szeretjük egymást, a többi pedig szakma."