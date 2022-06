Már nem is így hívják.

A világ elsősorban Kanye West néven ismeri és emlegeti (amiből a Kanyét elvileg 'kán-jé'-nek kell ejteni), de sem a művész, sem a hivatalos neve már nem ez. Eredetileg Kanye Omari Westnek anyakönyvezték, majd az előadói neve a rövidebb Kanye West lett, 2021 óta pedig egy még rövidebb formát használ, és mind a színpadon, mind a papírjaiban immár csak egyszerűen Ye a (teljes) neve.

Igazi hiphop mama volt az anyukája.

A hiphop műfaj egyik fővárosában, Atlantában született, de a szülei válása után, hároméves korában az édesanyjával Chicagóba költöztek, és ott nőtt fel. Az édesanyja, Donda West egyetemi tanár volt, de a fia befutása után otthagyta a katedrát, és Kanye menedzsere lett. A médiában adott interjúi révén maga is híressé vált, és „hiphop mamaként" emlegették. Donda West 2007-ben hunyt el plasztikai műtét közben fellépő komplikációk következtében. Az alábbi videóban a neki írt Hey Mama című dalát éneklik közösen.

Kínában élt egy évig.

Tízéves korában az édesanyja a nankingi egyetemen kapott munkát, ezért aztán Kínába költöztek egy évre. A kis Kanye rendes kínai iskolába járt, ahol ő volt az egyetlen külföldi, és meg is tanult kínaiul, noha saját bevallása szerint azóta már nem sok mindenre emlékszik belőle.

Először más előadók révén futott be.

Jóllehet igazi csodagyereknek számított, aki már 5 évesen verseket írt, és 13 évesen rapszámai voltak, de először nem előadóként lett ismert. A 2000-es évek elején a Roc-A-Fella kiadónál olyan sztárok slágerei és sikeralbumai mellett bábáskodott producerként, mint Jay-Z, Ludacris és Alicia Keys.

Egy baleset indította be rapper-karrierjét.

2002 októberében egy éjjel a stúdióból tartott hazafelé munka után, de elaludt a volánnál, és súlyos autóbalesetet okozott. Az állkapcsa teljesen szétzúzódott, és azóta is egy fémlap található benne. A halálközeli élmény hatására viszont megírta azt a Through The Wire cmű számot, ami később az első szólóalbumának alapja lett, és beindította a karrierjét rapperként is.

Magyar zenéért perelték be.

A New Slaves című dalában felhasználta az Omega Gyöngyhajú lány című slágerének hangmintáját, ehhez pedig nem kért engedélyt, ezért aztán Presser Gáborék jól be is perelték, 2.5 millió dolláros kártérítést követelve rajta. Az ügy végül megegyezéssel zárult, és Kanye West mintegy 29 millió forintnyi összeget fizetett ki.

Zsírleszívással készült az esküvőjére.

A bulvármédia kedvence volt a szuperceleb Kim Kardashiannal kötött házassága, amelyből négy gyermek is született, és ami épp az elmúlt hónapokban vált hivatalosan is lezárttá. Amikor viszont még a világraszóló esküvőjükre készült, Kanye West elment egy kis zsírleszívásra, mert állítása szerint félt attól, hogy a magazinokban kigúnyolják, ha súlyfelesleggel jelenik meg.

Divattervezőként is hasít.

Számos neves világmárkával dolgozott már együtt divattervezőként is, mint például a Nike, vagy a Louis Vuitton. A legismertebb ilyen irányú tevékenysége az Adidashoz köthető, amivel már 2013 óta fut a közös márkájuk, a Yeezy.

Súlyos mentális problémákkal küzd.

Egész karrierjét végigkísérték az ellentmondásos nyilatkozatok és botrányos megmozdulások, a leghíresebb esetben a Grammy-gála színpadára ment fel Taylor Swift köszönőbeszéde közben, hogy kijelentse: inkább Beyoncénak kellett volna kapnia a díjat. Többször kezelték pszichiátriai problémákkal, hallucinációkkal, paranoiával, és 39 évesen bipoláris zavart állapítottak meg nála.

Amerika elnöke szeretne lenni.

2020-ban független jelöltként elindult az amerikai elnökválasztáson, ami nagy médiafigyelmet keltett, de végül összesen csak 65 ezer szavazatot kapott. Ez viszont nem tántorította el, és szeretne a jövőben is indulni a választáson.