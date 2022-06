Világsztárok voltak már a szülei is, több mint egy éven át kellett merevítőt viselnie, David Lynch egy szerencsétlen bókkal szedte fel, és vakvezető kutyák kiképzésével is tölti az idejét. 70. születésnapját ünnepli Isabella Rossellini, akit egy nagy adag róla szóló érdekességgel köszöntünk.

Világsztárok voltak már a szülei is.

Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini néven született 1952. június 18-án Rómában, a világhírű olasz filmrendező Roberto Rossellini és a svéd származású hollywoodi sztárszínésznő, Ingrid Bergman gyermekeként.

Van egy ikertestvére.

34 perccel idősebb az ikerhúgánál, Isotta Rossellininél. A testvére neves irodalomprofesszor, aki többek között a Harvard, Columbia és Princeton egyetemeken is tanított.

Több mint egy éven át kellett merevítőt viselnie.

11 évesen súlyos gerincferdülést fedeztek fel nála, emiatt pedig számos kezelésen kellett átesnie fájdalmas gyógytornáktól kezdve műtéteken át egy testmerevítő folyamatos hordásáig. A műtétek nyomai máig látszanak a hátán és az oldalán.

Tévériporterként ismerte meg az első férjét.

Egyetemi tanulmányait Amerikában végezte, közben pedig tévériporterként is dolgozott az olasz csatorna RAI számra. Ilyen minőségében készített interjút a rendezőlegenda Martin Scorsesével, aki aztán az első férje lett.

Gary Oldmant az elvonó miatt vesztette el.

Kétszer házasodott, Scorsese után Jon Wiedermann is a férje volt rövid ideig. Kétszer járt jegyben is, mindkét alkalommal hírességgel: a rendező David Lynch és a színész Gary Oldman is a vőlegénye volt. Utóbbival azért halasztották el az esküvőjüket, hogy a sztár még előtte bevonulhasson az elvonóra, azonban Oldman ott megismerkedett egy másik nővel, és felbontotta az eljegyzést.

David Lynch egy szerencsétlen bókkal szedte fel.

A filmrendezőt egy barátja mutatta be Rossellininek egy étteremben, és David Lynchet annyira lenyűgözte a színésznő szépsége, hogy bókként a következő mondatot sikerült megeresztenie: „Akár Ingrid Bergman lánya is lehetnél." A barátja ezután persze lehülyézte, de Isabella Rossellininek bejött, hogy Lynch nem tudott a családi hátteréről. Később az ő Kék bársony című filmjében nyújtotta a karrierje talán leghíresebb alakítását, és máig Lynchet tartja a legmeghatározóbb kapcsolatának.

A lánya követte őt a modellkarrierben.

A lánya, Elettra Wiedermann ismert modell lett, és egy időben ugyanúgy a Lancome kozmetikai cég arcaként foglalkoztatták, mint néhány évtizeddel korábban az édesanyját.

Többször is megidézte a szüleit a kamerák előtt.

A Mesék a kriptából című tévésorozat egyik epizódjában (You, Murderer) egy olyan femme fatale-t alakított, aki az édesanyja Casablancában játszott karakterének egyfajta paródiája is egyben. A saját maga által írt Apukám 100 éves (2005) című rövidfilmben pedig mindkét szülőjét megidézte, eljátszva nemcsak az ő alakjukat a kamerák előtt, de olyan figurákat is, mint Federico Fellini, vagy Alfred Hitchcock.

Vakvezető kutyákkal segít.

Hatalmas kutyarajongó, és nemcsak maga tart ebeket, de jótékonykodik is rajtuk keresztül. Aktív támogatója és résztvevője egy olyan szervezet munkájának, amelyik látássérültek számára képez ki segítő kutyákat.