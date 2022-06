A neve lengyel származásra utal.

A könyvelőként dolgozó édesapja, Gerald Padalecki lengyel bevándorlók leszármazottja. Angoltanár édesanyja, Sherri Kammer ősei között németek, angolok, skótok és franciák is találhatók.

Egy tévés tehetségkutatóval indult be a karrierje.

17 évesen megnyerte a Fox tévécsatorna Claim to Fame című tehetségkutató műsorát, és ez megnyitotta számára az utat a szórakoztatóipar felé: rövidesen át is költözött texasi szülővárosából, San Antonióból Los Angelesbe.

Ő volt a legfiatalabb a Szívek szállodájában.

Alig múlt 18 éves, amikor elkezdődött a Szívek szállodájának forgatása, ami elhozta számára a hírnevet. A főszereplők közül pedig ezzel ő bizonyult a legfiatalabbnak – még az akkor 15 éves tinilányt játszó Alexis Bledel is idősebb nála egy évvel.

Trisztánként küzdött Trisztán ellen.

A Szívek szállodájában az egyik szerelmi riválisát Tristannak hívták. Ez a kelta eredetű lovagi név viszont egyben a sajátja is, mivel hivatalosan a Jared Tristan Padalecki név szerepel az irataiban.

A fiktív tesója a legjobb barátja.

Padalecki karrierjének másik legfontosabb szerepe az Odaát című misztikus sorozathoz kötődik, amiben 15 éven át alakította a szörnyvadász Winchester fivérek egyikét. A sorozatbeli bátyja, Jensen Ackles pedig közben a való életben is a legjobb barátjává lett.

Odaát jött össze a feleségével.

A sorozatnak köszönheti a házasságát is, hiszen az Odaát forgatásán ismerkedett és jött össze a széria egyik visszatérő vendégszereplőjével, Genevieve Cortesével. A színészpár 2010-ben házasodott össze, és már három gyermekük született.

Majdnem ő lett Superman és Darth Vader is.

Az acélember című 2013-as Superman-felélesztés esetében ketten maradtak állva a szerepért az utolsó körben: ő és Henry Cavill. Végül Cavill győzött, és alakítja számos filmben azóta is a karaktert. De Padalecki versenyben volt egy másik ikonikus szerepért is: a Star Wars II. – A klónok támadása castingján már próbafelvételeket is forgattak vele Anakin Skywalker, azaz a későbbi Darth Vader szerepére, de végül Hayden Christensen lett a befutó.

Furfangos az észjárása.

Híres arról, hogy a forgatásokon szeret mindenféle beugratásokkal túljárni a szereplőtársai eszén. De más területen is megy neki a csavaros gondolkodás: a sakk a hobbija, és kiemelkedő tudású játékosnak számít.

Kimagaslik a színésztársai közül.

193 centis magasságával gyakran egy fejjel magaslik a színésztársai fölé még a férfikollégák esetében is. Az Odaát forgatásán viszont ebből nem volt gond, mivel Jensen Ackles is szép nagyra, 186 centisre nőtt.

Chuck Norris örökébe lépett.

Az utóbbi időben a Walker című sorozat címszerepében láthattad Padaleckit, ami a Walker, a texasi kopó című klasszikus Chuck Norris-tévészéria felújítása. A Walker eddig két évaddal jelentkezett, de már bejelentették a harmadik érkezését is.