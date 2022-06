A rajongók eddig csak remélték, álmodtak róla, most azonban megvalósul: 10 év után újra összeáll az Első Emelet.

Hosszas egyeztetés után, hogy legyen, vagy sem eldőlt: év végén eredeti felállásban ad koncertet a megalakulásának 40. évfordulóját ünneplő zenekar.

A '80-as évek magyar kedvenceinek alapítója, Berkes Gábor is kerek szülinapot ünnepel idén: hihetetlen, de 60. életévét tölti be a zenész.

Az Első Emelet 2013-ban adta az utolsó koncertjét, de most Kiki, Berkes Gábor, Michel, Bogdán Csaba és Kisszabó Gábor újra megidézi az egykori nagy slágerekkel a múltat, együtt éenekelheti velük a közönség az Állj vagy lövök című számot, a Madame Pompadourtés sok más kedvenc dalt.

„Fél éve kezdtünk el ötletelni az én 60. és az Első Emelet 40. születésnapja kapcsán, hogy milyen módon ünnepeljük meg. Ezt követték az egyeztetések és a megbeszélések, hosszasan hangoltuk össze a koncert mozzanatait" – mesélte a Blikknek Berkes Gábor, aki már nagyon várja,az őszi próbákat.

Mivel ez nemcsak a zenekarnak, de neki is jubileum, az Emelet dalain kívül a másik két bandája, Rapülők és az Emberek slágerei is felcsendülnek majd a koncerten: „Geszti Péter és Miller Zoltán is igent mondott a felkérésre, így tényleg egy időutazáson vehet majd részt a közönség, leszámítva, hogy 21. századi technikával szólalnak majd meg ezek a dalok, mi pedig fényesebben ragyogunk majd a színpadon, mint fénykorunkban" – mondta humorosan a Blikknek Berkes Gábor.