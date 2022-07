Már utcát és teret is elneveztek róla

A mexikói Autlán de Navarro városában született, ahol ma már utca és tér is viseli a nevét. Tinédzserkorában költözött át a családjával San Franciscóba, és néhány év múlva az amerikai állampolgárságot is megkapta. A zenéjében pedig keveredik az amerikai rock és a latin ritmusok, ahogyan a blues, a jazz és a világzene is.

Az első hangszere a hegedű volt

Már ötévesen megtanult hegedülni az édesapjától, aki ezen a hangszeren játszott egy hivatásos mariachi zenekarban. Santana csak nyolcévesen tért át a gitárra, ebben pedig aztán követte őt az öccse, Jorge is, akiből szintén profi gitáros lett.

A példaképéről szóló filmnek írt zenét

Amikor elkezdett zenélni, Ritchie Valens lett a példaképe, akinek egyedüli mexikói származásúként sikerült rockandroll sztárrá válnia Amerikában. A tragikusan rövid életű Valensről szóló film, a La Bamba zenéjének megírását az iránta való tiszteletből vállalta el.

Szexuális zaklatás áldozata lett

10 és 12 éves kora között rendszeresen molesztálta őt egy amerikai férfi. Emiatt a szexualitással való első találkozása saját szavaival „sokkot és undort" hozott számára, ennek következményeit pedig később is hordozta magában. Évtizedekkel később, a felesége biztatására ment el terápiára, aminek segítségével túl tudott lépni a traumán.

Egy magyar gitáros fontos alakja a karrierjének

A Magyarországról 1956-ban emigrált, Amerikában jazzgitárosként befutott Szabó Gábor játéka nagy hatással volt Santanára, sőt Szabó egyik szerzeményét beépítette a Black Magic Woman című világhírű dalába is. A 2012-es Shape Shifter című albumán pedig a Mr. Szabo című dallal fejezte ki a tiszteletét.

Az egyik leghíresebb fellépésre egyáltalán nem emlékszik

A nevét viselő Santana Blues Band, majd később csak Santana zenekart 1966-ban alapította, de a karrierjüket igazán az 1969-es woodstocki fesztiválon történt híres fellépés indította be. Erre viszont maga Santana nem igazán emlékszik, ugyanis úgy tudva, hogy még órák vannak hátra a fellépésükig, bevett némi LSD-t, a drog pedig épp akkor ütött be, amikor szóltak nekik, hogy előrehozták a koncertjüket, szóval irány a színpad.

Több Grammy-rekordot is tart

A kilencvenes évek végén a karrierje új lendületet kapott, és a Supernatural című albuma lett minden idők legtöbb Grammy-díját bezsebelő lemeze. Az album nagy slágere, a Smooth révén Santana lett az első latin-amerikai, aki elnyerte a legjobb dal Grammyjét, és Michael Jacksonnal holtversenyben tartja az egy gáláról legtöbb Grammyt hazavivő zenész rekordját is.

A színpadon kérte meg a felesége kezét

Kétszer nősült, az első felesége a híres blueszenész Saunders King lánya volt. Deborah Kinggel 34 éven át éltek házasságban, három gyermekük született, és közösen alapítottak egy máig működő jótékonysági szervezetet, ami nehéz körülmények közül érkező fiatalokon segít. Santana második felesége a dobos Cindy Blackman, akivel 2010 óta alkotnak párt, és akinek a kezét koncert közben, a színpadon kérte meg.

Lemondta az idei nyári koncertjeit

Az utóbbi időben sajnos az egészségügyi problémáival is bekerült a hírekbe a zenész. 2021 decemberében szívműtétet hajtottak végre rajta, egy alig két hete zajlott koncerten pedig elájult a színpadon – ami után ugyan szerencsére hamar magához tért, de a következő hat fellépését óvatosságból lemondta.