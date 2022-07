Joey-val ellentétben kiválóan beszél franciául, meleg útikönyv borítóján is pózolt, bicikliláncot tetováltatott magára, és megküzdött a kislánya súlyos betegségével is. 55. születésnapját ünnepli Matt LeBlanc, akit az egész világ csak Joey-ként ismer, de akinek élete és karrierje ezen kívül is számos érdekességet tartogat.