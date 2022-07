A saját életéből tudott meríteni az utcai szélhámos szerepéhez

Élete első filmszerepét A ravasz, az agy és két füstölgő puskacsőben játszotta, utcán seftelő kisstílű szélhámost alakítva. Ebben pedig voltak tapasztalatai a saját életéből is: kalandos életű édesapja is foglalkozott hasonlóval (olyan egyéb munkák mellett, mint a szobafestés, szénbányászat és bárénekesség), és Statham is sokat seftelt fiatalkorában, nem mindig tartva be a törvény szabályait.

Guy Ritchie filmjeinek másik sztárja a gyerekkori barátja

Már kiskora óta óriási cimborája Vinnie Jones, akivel együtt fociztak gyerekként, majd a Guy Ritchie filmekben újra közösen mókázhattak. Sőt, a közös focizás is újra összejött nekik a filmvásznon, a Gépállat SC című filmben.

Élsportoló volt a színészkarrierje előtt

Egy nyaralás alkalmával annyira lenyűgözte őt az uszodában egy toronyugró látványa, hogy ő is elkezdte ezt a sportot űzni. Ráadásul roppant sikeresnek is bizonyult benne: a brit műugró válogatottba is bekerült, és a karrierje csúcsán a világranglista 12. helyén tartották számon.

Modellként került be élete első filmjébe

Egy műugró edzés közben figyelt fel rá a French Connection nevű divatcég egyik ügynöke, akik aztán modellként is foglalkoztatni kezdték, rövidesen pedig Statham már olyan márkák számára is pózolt, mint a Tommy Hilfiger, vagy a Levi's. A French Connection pedig támogatta A ravasz, az agy és két füstölgő puskacső elkészítését, de természetesen nem csak ezért került bele Statham a filmbe: a próbafelvételek során meggyőzte Guy Ritchie-t is.

Odavan a kaszkadőrködésért

Híres arról, hogy a filmjeiben maga hajtja végre a legtöbb kaszkadőrmutatványt, és rendszeresen lobbizik azért, hogy az Oscar-gálán kapjon külön kategóriát az ilyesfajta teljesítmény is. A filmjeinek akciójeleneteire mindig egy egész csapat kaszkadőrrel készült fel, és a forgatásokon is velük szeret a legjobban bandázni.

Összetévesztette a Balatont a tengerrel

A kém című filmjében a saját, mindig kemény öklű, állú és nézésű filmes imidzsének paródiáját játszotta el egy nem túl okos titkosügynök szerepében. A Magyarországon forgatott filmbe pedig még egy helyi vonatkozású poén is belefért, amikor Statham a Balaton partjáról indulva akart kihajózni a tengerre.

49 évesen lett apa

2010 óta az egykori fehérneműmodell és színésznő, Rose Huntington-Whiteley a párja. Közös gyermekük, Jack Oscar 2017 júniusában jött a világra, második gyermekük 2022 februárjában látta meg a napvilágot.

A feláldozhatók forgatásán csak a képességeinek köszönhette az életét

A feláldozhatók harmadik részének bulgáriai forgatásán egy háromtonnás kamiont vezetett nagy sebességgel, aminek elromlott a fékje. Statham kénytelen volt belevezetni a járművet a Fekete-tengerbe, hogy valahogy megállítsa. Elsüllyedt a kamionnal együtt, és a szereplőtárs Sylvester Stallone szerint csak a profi úszóképességeinek köszönhette, hogy élve ki tudott szabadulni a helyzetből, bármelyik másik színész számára halálos lett volna a baleset.

Rövidesen újra Guy Ritchie-filmben láthatod

A Fortune-hadművelet: A nagy átverés című filmben immár ötödszörre dolgozik együtt Statham és Ritchie, a magyarországi mozibemutatót pedig szeptemberre ígéri a hazai forgalmazó.