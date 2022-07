Pörgős nyarat él Puskás-Dallos Peti: utazott már pihenni a feleségével, Bogival, és zenekara, a The Biebers is maximális fokozaton pörög. Fellépnek többek között Kapolcson, a Művészetek Völgyében is.

Petiék nyara szerencsére nem csak a munkáról szól, a kikapcsolódásra is jut ideje – természetesen a feleségével, Bogival.

„Alapvetően januárban-februárban szeretek elutazni – és az időbeosztásom is ekkor engedi meg –, de szerencsére nemrég voltunk Bogival Horvátországban, a tengerparton három napot, Splitben és Trogirban. Csodálatos volt. Igaz, hogy egy nap elment az utazásra, mert óriási forgalom volt az autópályán, ezért úgymond egy napot az autóban wellnesseztünk" - mondta nevetve."Számomra az igazi pihenés az, ha a feleségemmel és a kutyámmal lehetek. Tervezzük még idén, hogy Európán belül elautózgatunk valamerre. Én inkább egy északi országra gondoltam, ugyanis soha nem voltam még Európa északi részén. Emellett nagyon szeretek Magyarország területén belül is kirándulni. Ami még nagyon vonz, az a vadkemping, remélem, a nyáron ez is összejön, bár rengeteg a koncert és folyamatosan forgatjuk az X-Faktort is" – árulta el Peti.

Peti és a The Biebers ma este a Művészetek Völgyében a HAJÓGYÁR Petőfi Színpadon lép fel 21.00-kor. A HAJÓGYÁR Petőfi Színpad összesen 24 napon át tartó, több mint 200 programot kínáló fesztiváljelenléte több tucat zenei szakember bevonásával valósul meg. Puskás-Dallos Peti nagyon fontosnak tartja, hogy legyenek olyan színpadok, rádiók, tévécsatornák, stb., ahol a magyar zene előtérbe kerül.

"Nagy szükség van erre, hiszen mi egy kicsi piac vagyunk, és végül is így versenyzünk a világpiaccal. Nyilván Beyoncé szól a rádióban, megy a YouTube-on, de teljesen más büdzsét szánnak a klipjeire, máshogy írják a zenéit, más az Egyesült Államokban zenésznek lenni. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mintha lenne egy futball-liga, ahol az MTK csapatának minden héten a Real Madriddal és a Juventusszal kellene versenybe szállnia. De hát mindannyian tudjuk, hogy nem ugyanazok a feltételek, és nem ugyanaz a piaci háttér, amivel meg kell küzdeni. Ezért tartom nagyon fontosnak ezeket a kezdeményezéseket, mert itt igenis helyet kap egy nagyon változatos, nagyon színes magyar zenei élet, ami jó támasz tud lenni minden szereplő számára" – magyarázta a The Biebers énekese, akinek a fesztiválok mindig is fontos helyet töltöttek be az életében.

„Imádok fesztiválozni, gyakorlatilag a húszas éveimet nyaranta a fesztiválokon töltöttem. Kevés olyan fesztivál van, aminek ne lettem volna ott az induló évében. Nagy sátrazó is voltam, rengetegszer jártam egyedül fesztiválozni. Az mondjuk egyébként én magam sem értem, hogy ezt miért is csináltam, talán arra gondoltam, biztosan találok majd ismerősöket. Vittem a sátramat, kitettem az egyik udvarban és nagyon jól elvoltam. Emlékszem, a Művészetek Völgye volt az első fesztivál az életemben, ott jártam először, mert a szüleim felléptek a társulatukkal. Furcsa, visszaemlékezve akkor még félelmetes volt, hogy mennyi ember van, és mi ez a hatalmas felhajtás. A Művészetek Völgye azóta is egy különleges helyet tölt be a szívemben. Természetesen a húszas éveimben másképpen fesztiváloztam. Az biztos, hogy most sokkal nyugodtabb bulizó vagyok, mint akkor voltam, amikor gyakorlatilag megszállt a démon minden egyes fesztiválon" – emlékezett nevetve Peti, aki a legnagyobb fesztiválélményének azt tekinti, amikor felléphettek a Sziget Nagyszínpadán Robbie Williams előtt a The Biebersszel.

A Petőfi Kulturális Ügynökség által színpadra állított kitelepülés-sorozat célja, hogy olyan kulturális programokat nyújtson, amelyek az underground és a mainstream műfajokkal kézen fogva vonultatják fel a hazai és határon túli magyar értékteremtők legjavát, és mutatják be a kevésbé közismert, de annál tehetségesebb előadók és alkotók munkásságát. A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Hajógyár ezáltal a magyar zenei szegmens összes elemét támogatja.