Egy westernhősről kapta a nevét.

A szülei a Dustin keresztnevet a kedvenc színészük, Dustin Farnum után választották. Farnum a némafilmkorszak egyik legendás sztárja volt, aki legfőképpen westernhősöket játszott a filmvásznon.

Kelet-Európába vezetnek a gyökerei.

Mindkét ágon zsidó családból származik, noha ő maga nem kapott vallásos nevelést. Apai nagyszülei a mai Ukrajna területéről vándoroltak ki Amerikába, az anyai nagymamája Lengyelországból, az anyai nagyapja pedig Romániából.

Lustaságból kezdte el a színészetet.

A Santa Monica-i egyetemen olyan rosszak voltak a jegyei, hogy rögtön az első évben kirúgás fenyegette. Valakitől azonban azt hallotta, hogy akik az egyetemi színjátszókörbe járnak, azokat nem rúgják ki, így aztán csatlakozott hozzájuk. Ennek ellenére kirúgták. Közben viszont annyira megtetszett neki a színészmesterség, hogy emellett a pálya mellett döntött – már csak azért is, mert nem igazán fűlt a foga más munkához.

Egy másik hollywoodi sztárnak úgy kellett kirúgnia őt az albérletéből.

Gene Hackman közeli barátja 1956 óta, amikor egy pasadenai színitanodában megismerkedtek. Pályakezdő korukban Hackman már New Yorkban lakott, amikor Hoffman is szerencsét próbált a városban, és néhány éjszakára bekéredzkedett a barátja egyszobás albérletébe, ahol a konyha padlóján aludt. Végül jóval tovább maradt, mint néhány éjszaka, és Hackman már úgy rúgta ki a lakásból, átirányítva őt egy másik ismerőshöz, így aztán végül Hoffman Robert Duvallal közösen vett ki albérletet.

A külseje miatt senki sem jósolt neki nagy jövőt.

Mindössze 167 centiméter magas, és sosem számított jóképű fickónak, amit Pearl nagynénije meg is jegyzett, mondván, ilyen külsővel nincs esélye a színészi pályán. A pályája kezdetén valóban sokszor utasították el az alkata miatt, és maga is úgy látta, hogy színházi karrierre van esélye, filmesre nem igazán. Aztán a Diploma előtt című filmhez épp egy kisfiús külsejű színészt kerestek, Hoffman pedig 30 évesen eljátszott egy végzős egyetemistát a kultuszfilmmé váló alkotásban, és rögtön jöttek a hollywoodi ajánlatok.

Nem akármilyen Oscar-rekordot tart.

Ő az egyetlen színész a történelemben, aki három olyan filmben is (Éjféli cowboy, Kramer kontra Kramer, Esőember) főszerepet játszott, amelyek elnyerték a Legjobb filmnek járó Oscar-díjat. Őt magát összesen hétszer jelölték a legrangosabb filmes díjra, és ebből kétszer haza is vihette a szobrot: a Kramer kontra Kramerért és az Esőemberért.

Hatgyerekes apuka.

Kétszer nősült meg. 1969 és 1980 között a balett-táncos Anne Byrne volt a felesége, akinek Hoffman örökbe fogadta a korábbi kapcsolatából származó gyermekét, és nekik is született egy. 1980 óta az üzletasszony Lisa Gottsegennel él házasságban, négy közös gyermekkel.

A fia az unokáját szokta játszani.

Az egyik fia, Jake Hoffman is színész lett, és többször együtt is játszottak a kamerák előtt. A Barney és a nők című filmben, valamint a Befutó című sorozatban azonban Jake Hoffman nem a fiát, hanem az unokáját alakította, ami olyan szempontból érthető is, hogy 44 év a korkülönbség kettejük között.

Pán Péterért az ujját adta.

Pán Péter meséjével több ponton is összefonódott a pályája. A Hook című filmben a híres mese gonoszát játszotta, és ezután Gene Hackman elkezdte poénból Hooknak becézni, ami rajta is ragadt. Az Én, Pán Péter című filmben a mese keletkezését feldolgozó történetben működött közre, és a testéből is áldozott érte: az egyik jelenet felvételekor összedőlt alatta egy összecsukható szék, és becsípve az egyik ujját levágott egy darabot a végéből.

Legyőzte a rákot.

2013-ban a szóvivője már akkor állt a nyilvánosság elé a betegsége hírével, amikor jó hírt közölhetett. „Dustin Hoffman remekül érzi magát és jó egészségnek örvend." – jelenetették be, miután kiderült, hogy a világsztárt sikeresen kezelték bőrrákkal. Az orvosok szerencsére időben észlelték nála az elváltozást, ami műtéttel gyógyítható volt, majd a színész a továbbiakban megelőző kezeléseken vett részt, hogy minimálisra csökkentsék annak esélyét, hogy a betegség újra megjelenjen nála.