A zenész halálhírét szerdán a The Crickets együttest menedzselő GoldMountain Entertainment szóvivője erősítette meg. Allison a The Crickets eredeti felállásának utolsó még életben lévő tagja volt. A The Crickets volt Buddy Holly kísérőegyüttese.



A texasi Hillsboróban született Allison a középiskolában ismerkedett meg Hollyval, akivel már az 50-es évek elejétől együtt zenéltek. Kamaszként számos dalt írtak együtt, köztük a That'll Be the Day című számot is, amelyet John Wayne egy mondta ihletett Az üldözők című klasszikus westernfilmből.

A The Crickets, amelynek Joe B. Mauldin és Niki Sullivan is tagja volt, 1957-ben tört be ezzel a dallal, amelyet az Oh, Boy!, a Maybe Baby és más kislemezek követtek.



Allison kamaszkori barátnője, Peggy Sue Gerron - akit később el is vett feleségül - ihlette a Peggy Sue című számot, amelyben Allison a rock egyik leghíresebb dobszólamát játszotta. A Peggy Sue-t később sokan feldolgozták, köztük John Lennon és a Beach Boys is. Allison innovatív dobolása többek között az Everyday című számban is hallható, amikor a dobokat magukra hagyva a térdét csapkodva tartja az ütemet, a Well... All Right című számban pedig csak a cintányérokat szólaltat meg.

Buddy Holly 1958-ban New Yorkba költözött, és 1959 februárjában, 22 évesen repülőgép-szerencsétlenségben hunyt el. A tragédia ihlette Don McLean híres American Pie című 1972-es slágerét.



A The Crickets Holly halála után is koncertezett, és lemezeket is készítettek évtizedeken át, mások mellett Bobby Vee-vel,Eddie Cochrannal és Johnny Burnette-tel is együtt dolgoztak. Az együttest 2012-ben iktatták be a Rock and Roll Hírességek csarnokába.



Allison és Gerron végül elváltak. Gerron 2018-ban halt meg.