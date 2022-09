A gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi (Lord Of The Rings: The Rings of Power)

Hazai netes premier: 09.02. (Prime Video)

Először voltak A Gyűrűk Ura-filmek, majd az előzménytörténetet elmesélő Hobbit-mozik, és most érkezik A Gyűrűk Ura-sorozat, ami még korábbra, több ezer évvel Bilbó, Frodó és a többiek kalandjai előtti időkbe viszi vissza nézőit. Az Amazon cégóriás minden idők legdrágább sorozatát forgatta le egy igazi presztízs szuperprodukció keretében, ami természetesen szintén J. R. R. Tolkien műveit (elsősorban a Szilmarilokat) vette alapjául, és ami egyből egy dupla epizóddal debütál szeptember elején.

Nyugati nyaralás

Hazai mozis premier: 09.15.

Ugyan a nyárnak már vége, de nem a mozikban! A szeptemberi indián nyárban még megérkezik egy hazai vígjáték is a filmvásznakra a Nagykarácsony alkotóitól, amiben a nyolcvanas évek Balatonján egy magyar család egy külföldi autócsoda segítségével adja ki magát nyugati turistának, nem várt személyes és hidegháborús bonyodalmakat indítva ezzel el.

Nincs baj, drágám (Don't Worry Darling)

Hazai mozis premier: 09.22.

A film- és sorozatsztár Olivia Wilde nemcsak az egyik szereplője, de a rendezője is ennek a rejtélyes thrillernek, amiben az ötvenes évek Amerikájának idilli kisvárosába költözik egy fiatal házaspár (Florence Pugh és Harry Styles megformálásában). A környezet azonban mintha kissé túl idilli is lenne, és amikor az ifjú feleség elkezd kutatni néhány rejtély után, sötét titkokra bukkan.

Magasságok és mélységek

Hazai mozis premier: 09.22.

Erőss Zsolt hegymászó alakját valószínűleg senkinek sem kell bemutatni: a világ legmagasabb hegycsúcsát első magyarként elérő sportember újabb és újabb eredményeivel ugyanúgy bekerült a hírekbe, mint tragikus halálával. Ebben a filmben azonban nem ő a főszereplő, hanem Sterczer Hilda: a fiatal rendező Csoma Sándor első mozis alkotásában Erőss Zsolt feleségének szemszögéből láthatjuk a híressé vált események időszakát.

Szöszi (Blonde)

Hazai netes premier: 09. 28. (Netflix)

Minden idők egyik leghíresebb színésznője és filmsztárja, egyenesen a mozi szimbóluma Marilyn Monroe, akinek az alakját és emlékezetét sokan sokféleképpen próbálták meg már megközelíteni. Ebben a különleges, félig fekete-fehér, félig színes alkotásban egy róla szóló regény elevenedik meg mozgóképen, azaz nem hagyományos életrajzi film volt az alkotók célja. Aki pedig Marilyn Monroe bőrébe bújt, az akár az örökébe is léphet: a tündöklő tehetségű és kisugárzású Ana de Armas ezzel a filmmel lehet végleg világsztár.