Rév Marcellt már tavaly is jelölték Emmy-díjra az Eufória egyik részéért. Idén a széria második évadából a The Theater And Its Double című epizód fényképezéséért el is nyerte az amerikai Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia (ATAS) díját az egykamerás, egyórás sorozat operatőri kategóriában.



A szombaton és vasárnap megtartott kreatív Emmy-díjátadó gálán a Netflix Stranger Things, az HBO Max Eufória, a Disney+ A Fehér Lótusz, a CBS The Beatles: Get Back és a Paramount+ Adele: One Night Only című produkciója vitte el a legtöbb díjat, egyenként ötöt. A Netflix Nyerd meg az életed című sorozata és az Arcane című animációs tévésorozat négy-négy díjat gyűjtött össze.



A szombati díjátadón Barack Obama is Emmy-díjas lett. A korábbi amerikai elnök az Our Great National Parks című természetfilm-sorozat narrátorként nyerte el a rangos elismerést. A világ nagy nemzeti parkjait bemutató, öt epizódból álló műsort Barack és Michelle Obama produkciós cége, a Higher Ground készítette. Barack Obama a második amerikai elnök, aki Emmy-díjat kapott. Dwight D. Eisenhower 1956-ban vehetett át az Emmy-különdíjat.



A kreatív Emmy-díjátadón a néhai Chadwick Boseman alakítását posztumusz Emmy-díjjal ismerték el. A Fekete Párduc 2020-ban elhunyt színészét a Mi lenne, ha...?, a Disney+ és a Marvel stúdió produkciójában készült animációs sorozat egyik karakterének hangjáért tüntették ki.



A 74. Emmy-díjátadó gálát, amelyen a legjobb tévésorozatok díjait adják át, szeptember 12-én rendezik meg Los Angelesben.