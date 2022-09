Percekig tartó ovációval ünnepelte a The Whale című filmet és főszereplőjét, Brendan Frasert vasárnap a velencei filmfesztivál közönsége.

Fraser, A múmia és Az őserdő hőse című filmek sztárja, aki az elmúlt évtizedben a háttérbe húzódott, Darren AronofskyThe Whale című filmjével tért vissza rivaldafénybe a múlt héten kezdődött Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon megrendezett premieren. A Lido filmpalotájának nagytermében percekig tapsolt a közönség a produkció végén, és a lelkes fogadtatáson Fraser a könnyekig meghatódott.

A színész a filmben Charlie-t alakította, egy 270 kilós angoltanárt, aki megpróbál kapcsolatot teremteni elhidegült 17 éves kamasz lányával. Fraser játékát a Variety.com cikke szerint máris Oscar-esélyesnek könyvelték el.



Aronofsky tíz éve dédelgette Samuel D. Hunter színműve megfilmesítésének tervét. Különösen a darab egy mondata fogta meg: "Az emberek képtelenek nem törődni". A rendező szerint ez motiválta az adaptáció elkészítését. A megfilmesítés elsősorban azért váratott magára, mert sehogy sem talált megfelelő színészt Charlie szerepére egészen addig, míg pár éve meg nem látta Frasert egy kis költségvetésű brazil filmben.

"Charlie a leghősiesebb karakter, akit valaha játszottam" - mesélte Fraser. "A szuperereje abban rejlik, hogy meglátja a jót másokban, és segít előhozni belőlük."



A kanapéról csak ritkán mozduló férfi szerepéhez a jelentős túlsúlyt jelző maszkot és öltözéket készítettek számára, volt, hogy akár hat órán át alakították át a szerep kedvéért. "Megtanultam, hogy hihetetlenül erős embernek kell lenned, fizikailag és szellemileg is, hogy ezt a testet be tudd lakni" - fogalmazott.

A tanár mély empátiával és szeretettel viseltetik környezete iránt. Igyekszik mindent megtenni lányáért, Ellie-ért is, akit a Stranger Things sztárja, Sadie Sink alakít.