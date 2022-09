Van néhány haláleset, ami hiába történt 80-100-110 évvel ezelőtt, a mai napig kísérti az embert. Nem véletlen, hiszen ezek már a kamerák és a film megjelenése után történtek, így felvétel is készült róluk. Ezek a videók megdöbbentők, sokkolók, és sokáig ott maradnak az ember fejében. Mégis, ezek mind megkerülhetetlen eseményei a történelmünknek.

Halálugrás az Eiffel-toronyból - 1912

Franz Reichelt feltaláló 1912 februárjában, 110 évvel ezelőtt kapta meg az engedélyt, hogy az Eiffel-toronyból kiugorva tesztelje saját tervezésű, mai szemmel eléggé kezdetleges ejtőernyőjét. A hatalmas, áttörésnek szánt eseményre meghívták a sajtó munkatársait, hogy szemtanúi legyenek az ugrásnak.

Miután Reichelt először ment fel a toronyba, megrémült, és vissza akart fordulni, le akarta fújni az ugrást. Végül a menedzsere meggyőzte, nem is sejtvén, hogy ezzel a biztos halálba küldi a feltalálót. A tragédiáról készült felvételen az látszik, ahogy Reichelt egy széken billeg a korlát mellett, majd kis idő múltán leugrik, egyre gyorsabban zuhan, végül becsapódik.

Emily Davison halála az 1913-as lóversenyen

A Pathé filmgyár sokat foglalkozott az első világháború előtt a nők jogaival. Az 1913-as tragédiába fulladt derbin az ő kameráik örökítették meg, ahogy a nők jogaiért harcoló Emily Davison a verseny közben szánt szándékkal a király lova elé veti magát.

A felvételen látszik, ahogy a ló, rajta a lovassal elsodorja a nőt, majd emberek rohannak a pályára, hogy segítsenek Davisonon és a lovason. Bár a szüfrazsett túlélte a balesetet, néhány nappal később elhunyt a kórházban.

Frank Lockhart autóversenyző sokkoló balesete - 1928

A legendás autóversenyző, az amerikai Frank Lockhart eltökélt szándéka volt, hogy megdöntse a szárazföldi sebességrekordot. A felvételen az látható, hogy még indulás előtt az autóban ül emberekkel körülvéve, majd a floridai Daytona tengerparton hajt. Azonban egyik pillanatról a másikra elvesztette az irányítást az autó felett, ami először csak kilengett, végül többször megpördült a levegőben, kivetve magából Lockhartot, majd becsapódott a tömegbe. Lockhart azonnal életét vesztette.

A Hindenburg-katasztrófa - 1937

Idén 85 éve, hogy lángba borult és lezuhant a Hindenburg léghajó, ami a német birodalom egyik büszkesége volt. Ez az eset a mai napig a légiközlekedés legismertebb tragédiája, amelyben 35 ember vesztette életét, és ez az eset tett pontot a léghajózás történetének végére.

A léghajóról készült utolsó felvétel a landolást akarta bemutatni. Látható, hogy először ledobják a ballasztot, majd a köteleket, de már eközben feltűnő, hogy valami nem stimmel. Ezután egy hatalmas robbanás rázza meg a környéket, lángba borul léghajó, és lezuhan. A fedélzeten tartózkodó 97 emberből 35-en haltak meg, ami még így is csodával határos, tekintve, hogy az egész Hindenburgot egy pillanat alatt elöntötték a lángok.

A HMS Barham elsüllyedése - 1941

1941. november 25-én délután 4 óra után nem sokkal fedezte fel az Egyiptom partvidékéről hazafelé tartó brit csatahajót egy német tengeralattjáró. Több torpedót is elindítottak a csatahajó felé, ebből három el is találta. A hajó azonnal felborult, közben pedig felrobbant a fedélzeten tárolt lőszer is. Mindössze néhány perc alatt teljesen megsemmisült és elsüllyedt a hajó a teljes, 863 fős legénységgel együtt.