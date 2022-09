Még meg sem született, és már szerepelt a Columbóban.

Igazi hollywoodi családból származik: az édesapja Bruce Paltrow producer, az édesanyja a Tony-díjas színésznő Blythe Danner. Utóbbi már öt hónapos terhes volt Gwyneth-tel, amikor a Columbo krimisorozat első évadjának Fekete etűd című epizódjában játszott.

A gyerekkori barátnőjéből is hollywoodi sztár lett.

A St. Augustine by the Sea iskolában osztálytársa volt komikussztár Maya Rudolph, aki azóta is az egyik legjobb barátnője. A kettejük családja is elkezdett összejárni, sőt egy idő után össze is dolgoztak: Rudolph édesapja lett például a zenei felelőse a Tuti duók című filmnek, amit Paltrow édesapja rendezett, és amiben természetesen a lánya játszotta az egyik főszerepet.

Nem színésznő akart lenni.

A családi háttere ellenére először egyáltalán nem színésznő szeretett volna lenni. A UC Santa Barbara egyetemre művészettörténet szakra járt, de aztán rá kellett ébrednie, hogy nem ez az ő igazi szenvedélye.

Egy kolléganője szerint ellopta tőle az Oscar-díjas szerepét.

Winona Ryder állítása szerint Paltrow az ő lakásában látta meg a Szerelmes Shakespeare forgatókönyvét, és megkérdezte a főszerepre behívott barátnőjét, hogy elolvashatja-e. Ryder természetesen megengedte neki, ezután pedig Paltrow a háta mögött jelentkezett a szerepre, amit meg is kapott, később pedig Oscart nyert érte. Paltrow tagadja, hogy ilyesmi történt volna, mindenesetre a két egykori jóbarátnő nem beszél egymással a kilencvenes évek vége óta.

Évtizedekkel később használtak fel egy róla mintázott műfejet.

A Hetedik nevezetes zárójelenetéhez elkészítettek egy róla mintázott műfejet, amit végül nem használtak fel a filmben. A műfej egy hollywoodi stúdióraktárba került, és amikor közel két évtizeddel később a Fertőzést forgatták, a Paltrow által játszott karakter boncolási jelenetében jó hasznát vette a stáb.

Megmentette egy nő életét a szeptember 11-i merényletek idején.

Közvetve életet mentett 2001. szeptember 11-én: egy Lara Lundström Clarke nevű nő aznap reggel a zebrán áthaladva felismerte a kocsiban ülő Paltrow-t, akivel hosszan egymásra is néztek. Clarke emiatt pár másodperc híján épp lemaradt arról a járatról, ami munkába vitte volna őt a World Trade Centerbe, ahol a merénylet áldozata lett volna, ha időben beér. A történetnek ráadásul különös felhangot ad, hogy Paltrow főszereplőként játszott egy olyan filmben (A nő kétszer), ami épp arról szólt, hogy egy metróról való lemaradás mennyire más pályára tudja állítani valaki életét.

Kétszer is járt a világ legszexibb férfijával.

Két olyan hollywoodi világsztárral is élt kapcsolatban a kilencvenes években, akit a világ legszexibb férfijának kiáltottak ki a People magazin nevezetes évenkénti választásán. Ben Affleck és Brad Pitt közül utóbbival el is jegyezték egymást, de aztán egyikük sem érezte magát még késznek akkoriban a házasságra. Paltrow később a popsztár Chris Martin oldalán próbálta ki a házaséletet, jelenleg pedig a producer Brad Falchuk felesége.

Spanyolországban örökbe fogadták.

Még iskoláskorában nyaralt először a spanyolországi Talavera De la Reina nevű városban, amibe egyből beleszeretett, és azóta rendszeresen visszalátogat. A gyakori látogatások közben egészen jól megtanult spanyolul is, és egy helyi szertartás keretében „örökbe fogadta" őt a település közössége.

Az utóbbi években nem színésznőként aktív.

A gyerekei születése óta tudatosan visszavett a hollywoodi karrierből, mozifilmben például legutóbb 2019-ben szerepelt. Annál aktívabb viszont üzletasszonyként és életmódguruként a saját, Goop nevű cégével. A Goop a nevét az ő monogramjából kapta, plusz abból a felismerésből, hogy legtöbb sikeres netes cégnek van két darab o betű a nevében. A Goop pedig roppant sikeres vállalat, noha gyakran kap kritikákat az áltudományokat is népszerűsítő módszereivel, és az olyan furcsa termékeivel, mint például a vaginaillatú gyertya.