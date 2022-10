Diana Krall lemezei több mint 15 millió példányban fogytak világszerte, ő az egyetlen énekesnő, akinek nyolc albuma is a Billboard dzsesszlista élén kezdett.



A Vancouver melletti Nanaimóban született énekesnő Kanada nyugati részén nőtt fel, és négyéves korában kezdett zongorázni. Tizenöt évesen már helyi dzsessz bárokban lépett fel, ösztöndíjat kapott a rangos bostoni Berklee College-ba. Debütáló albuma 1993-ban jelent meg Stepping Out címmel, az áttörés 1999-ben jött el a When I Look in Your Eyes című anyaggal, amely 52 héten át vezette a Billboard dzsessz toplistáját, platinalemez lett az Egyesült Államokban és Kanadában is. Diana Krall következő albuma, a The Look of Love (2001) bekerült a Billboard albumlista legjobb tíz felvétele közé.

Felvételei számos filmben felcsendültek, előadói szerepkörét az évek alatt kiterjesztette a dalszerzésre, a produceri munkára és a hangszerelésre is. Számos világhírű előadóval, köztük Paul McCartney-val, Barbra Streisanddal és Tony Bennettel dolgozott együtt, sokat turnézik, mindenütt telt házak előtt, fellép a legnagyobb dzsesszfesztiválokon, valamint az észak-amerikai, az európai, az ázsiai és az ausztrál koncerttermekben.



2009-ben a Billboard magazin a kétezres évtized második legnagyobb dzsesszművészének választotta. Szinte minden jelentős szakmai elismerést bezsebelt három évtizede tartó karrierje során.