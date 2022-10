A neve egy rövidítést rejt

1972. október 17-én Marshall Bruce Mathers III néven született. Amikor elkezdett rappelni, művésznévnek a monogramjából összerakott M&M-et választotta, és ez alakult át később 'Eminem'-mé.

Nehéz szülés volt

Az édesanyja egy interjúban elárulta, hogy nem kevesebb, mint 73 órán át vajúdott, és „majdnem belehalt" a szülésébe. Ehhez azért hozzá kell tenni azt is, hogy Debbie Mathers-Briggs nem számít a legmegbízhatóbb elbeszélőnek, és a kettejük konfliktusos viszonya közismert, többek között Eminem dalszövegeiből is.

A génjeiben hordozza a zenét

A szülei rendkívül fiatalon ismerkedtek meg (az édesanyja 15 éves volt ekkor), és egy közös együttesben zenéltek, ami a Daddy Warbucks nevet viselte. A szülei később elváltak, az apja nem törődött velük, és Eminem kamaszkorában hiába próbálta felvenni vele a kapcsolatot, a levelei „vissza a feladónak" jelzéssel, bontatlanul érkeztek vissza.

Szakácsként is dolgozott

Felnövése közben nem igazán dúskált a családja az anyagi javakban, ezért aztán korán elkezdett dolgozni ő is. Egy ideig a Gilbert's Lodge nevű michigani étkezdében sütötte a hambugerhúsokat és egyéb gyorséttermi kajákat. Világsztárként pedig maga is elindított egy hasonló helyet Mom's spaghetti néven.

Háromszor bukott kilencedikben

Gyerekkorában rengetegszer költöztek, emiatt mindig új iskolában kellett újrakezdenie a tanulmányait, ami nem igazán ment neki jól. Miután a kilencedik osztályt harmadszorra sem sikerült elvégeznie, végleg kimaradt az iskolából. Erre azonban saját bevallása szerint egyáltalán nem büszke, és senkit sem biztatna, hogy kövesse a példáját.

Fordított rasszizmussal kellett megküzdenie

Amikor Eminem elkezdett rappelni, azaz a kilencvenes évek elején-közepén, a műfaj még gyakorlatilag teljesen a fekete előadók terepének számított. Nem is vették sokáig komolyan a próbálkozásait, az első albumából a megjelenésekor kevesebb, mint 1000 példány fogyott el. Élőben viszont mindig bizonyított, és az 1997-es Los Angeles-i Rap Olimpián nagy visszhangot váltott ki a szereplése. Az aranyérmet nem sikerült hazavinnie, de így is felfigyeltek rá a producerek, köztük elsősorban Dr. Dre, aki aztán a mentora és alkotótársa is lett.

Ő a 2000-es évek legsikeresebb előadója

Számos rekordot tart. Az övé az első rap album, amit neveztek a legjobb album Grammy-díjára. Az övé az első rap dal, ami elnyerte az Oscar-díjat. 1,76 millió példányt adott el egy albumából egyetlen hét alatt. Ő lett az első, akinek 10 egymást követő albuma is első helyezett tudott lenni a toplistákon. És ő a 2000-es évek legsikeresebb előadója Amerikában a példányszámok alapján, de még a 2010-es években is első a férfiak között.

Színészként is sikert aratott

Igaz, talán nem volt annyira nehéz dolga, hiszen saját magát, vagy legalábbis saját magának egy fikcionalizált változatát alakította a 8 mérföldben, aminek sztorija a saját élettörténetén alapult. Ezen kívül szerepelt a Balhé a mosodában, a Ki nevet a végén? és Az interjú című filmekben, és a Törtetők sorozatban is.

Gyógyszerfüggőséget küzdött le

A 8 mérföld készítésének idején küzdött olyan kimerültséggel, ami alvászavarokba csapott át nála. Ismerősöktől receptre kapható gyógyszereket kapott, amiktől aztán kiválóan tudott aludni, de amiktől idővel függővé is vált. Egy idő után már marokszámra tömte magába a pirulákat, és mivel mellé rendszerint gyorsétteremben étkezett, több mint 100 kilóra hízott. Egy túladagolás után az élete is veszélybe került, ami után sikerült leállnia, többek között Elton John segítségével.

Szökött lány lett élete szerelme

15 évesen ismerkedett meg Kimberly Anne Scott-tal, aki az ikertestvérével együtt akkoriban megszökött otthonról, és Eminem családja fogadta be őket egy időre. A lány aztán a szerelme, majd a felesége is lett – kétszer is összeházasodtak, és évtizedeken át zajlott a viharos, szünetekkel tarkított kapcsolatuk. Egy gyerekük született, de Eminem a gyámja Kimberly másik kapcsolatából származó gyerekének, és Kimberly ikertestvére gyerekének is.