A Netflix 2016-ban mutatta be A korona első évadát, ami azonnal hatalmas sikereket ért el. Nem csoda, hiszen sosem látott módon mutatta be II. Erzsébet trónra kerülését és fiatal uralkodóként töltött első éveit. A készítő, Peter Morgan jól ismeri a királyi családot, ugyanis II. Erzsébet életéről már filmet is készített A királynő címmel, valamint egy színdarabot is, melynek főszereplőjét idehaza Halász Judit alakította a Vígszínházban.

A korona azonban hatalmas vállalkozás, ugyanis hat évadban szeretnék feldolgozni a nemrégiben elhunyt II. Erzsébet életének legfőbb mozzanatait. Az évadok közt nagy az időbeli ugrás, ezért két szezononként teljesen lecserélik a stábot. Az idén november 9-én érkező új évad több szempontból is különleges lesz: egyrészt alig másfél hónapja veszítette életét II. Erzsébet, másfelől most mutatkoznak be az új színészek.

A Netflix pedig közzé is tette az új évad első néhány epizódfotóját, melyeken feltűnik II. Erzsébet, Fülöp herceg, Károly és Kamilla, Diana, valamint Vilmos is. Az internetezők nem tudnak betelni Diana megformálójával, Elizabeth Debickivel, aki megszólalásig hasonlít a tragikus körülmények között elhunyt hercegnére.

Az új évadban a Harry Potter-filmekből ismert Imelda Staunton alakítja II. Erzsébetet, férjét Jonathan Pryce kelti életre. Károlyt Dominic West, Dianát a fentebb említett Elizabeth Debicki, Kamillát pedig Olivia Williams játssza. Feltűnik mások mellett még a Sherlock és Watson egyik címszereplőjét alakító Jonny Lee Miller is, aki a kilencvenes évek brit miniszterelnökét, John Majort formálja meg.