Charlie és a csokigyár (1971, 2005)

Ki ne álmodna gyerekként egy olyan lehetőségről, hogy ellátogathasson a világ leghíresebb csokigyárába, és ott kedvére válogathasson bármiből? Öt kiválasztott kissrác a legendásan különc Willy Wonka vendége lesz Roald Dahl híres meséjében, ebből a különös kanyarokat vevő történetből pedig előbb Gene Wilder, majd Johnny Depp főszereplésével is emlékezetes filmváltozat született.

https://www.youtube.com/watch?v=2cBja3AbahY

Szindbád (1971)

A magyar irodalom első számú ínyence, Krúdy Gyula művei híresek arról, hogy az utolsó szalámivégről is étvágygerjesztően tud írni bennük, és a leghíresebb hőse, Szindbád filmes változataként Latinovits Zoltán is nagy élvezettel fogyasztott mindenféle finomságokat a mozivásznon. Sőt ki is okosította a pincéreket, minek mi a módja, akár az ételekről, akár a szerelemről legyen is szó.

Szárnyát vagy combját? (1976)

Louis de Funès a tőle megszokott lendülettel alakít olyan rettegett étteremkritikust ebben a filmben, akivel a lehető legszörnyűbb dolog történik meg: elveszíti az ízlelését. És ez még csak az első meghökkentő és mókás fordulat a nagyipari egyenkaja elleni küzdelmében.

Csokoládé (2000)

Egy konzervatív francia kisvárosban általános meglepetésre édességboltot nyit egy betelepülő fiatalasszony, az általa készített csokoládé pedig nem várt viharokat kavar, és magának az érzékiségnek, sőt a szabadságnak a szimbóluma lesz. Ezzel pedig mindenkinek kezdenie kell valamit.

L'ecsó (2007)

Az utolsó dolog, amit bárki látni akarna egy konyhában, az vélhetően egy patkány lenne, a Pixar animációs stúdió zseniális alkotói mégis ebből a helyzetből hozták ki minden idők egyik legétvágygerjesztőbb filmjét; hisz ez a kis állatka náluk fantasztikus ételeket tud összekotyvasztani, és egy kétbalkezes szakács mellett (illetve leginkább a sapkája alatt) válik óriási segítséggé.

A séf (2014)

A Jon Favreau által írt, rendezett és főszerepelt moziban a szakácsművészet a filmkészítés, vagy úgy általában az alkotás és alkotói élet metaforájaként is értelmezhető. Sztárséf főszereplője a csúcson dönti össze az életét, hogy aztán a padlóról építse fel apránként magát, és a személyes-családi kapcsolatait. Mindezt egy utazó büfében megejtett, Amerikát átszelő, ínycsiklandó gasztrotúra során.

A menü (2022)

November 17-től látható a hazai mozikban ez a sztárparádét felvonultató gasztrothriller, amiben egy fiatal pár érkezik meg egy luxus-szigetre, hogy egy exkluzív étteremben a híres séf titokzatos vacsoráján vegyenek részt a hozzájuk hasonlóan kiválasztott vendégtársaikkal hasonlóan. Ez a menüsor azonban más, mint a többi, és ahogy kerülnek elő a fogások, egyre inkább egyértelművé válik: ez az esemény nem csak az ételekről szól.