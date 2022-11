Portugál vér is folyik az ereiben, amerikai elnök rokona, a szupersztár édesapja a filmvásznon is eljátszotta az apukáját, és különös okból gyűjti az órákat. 45. születésnapját ünnepli a kiemelkedő hollywoodi karakterszínész Colin Hanks, akinek élete és karrierje nem csak a papa, Tom Hanks révén tartogat érdekességeket.

Nem az apja vezetéknevével anyakönyvezték.

Colin Lewes Dillingham néven született meg 1977. november 24-én a Kalifornia állambeli Sacramentóban. A Dillingham az édesanyja lánykori neve, és csak akkor kapta meg az apja Hanks vezetéknevét hivatalosan is, amikor a következő évben a szülei összeházasodtak.

Portugál vér is folyik az ereiben.

Az egyik apai nagyanyja portugál származású volt, anyai ágon ausztriai és lengyelországi zsidók az ősei, de találunk angolokat, íreket, walesieket és németeket is a felmenői között.

Amerikai elnök is a rokona.

Épp a világhírű édesapja ágán távoli rokona az amerikai történelem egyik legjelentősebb államfője, Abraham Lincoln is. A rokonságuk úgy néz ki, hogy Hanks szépapja és Abraham Lincoln egymás harmadunokatestvérei voltak.

A világsztár édesapja a filmvásznon is eljátszotta az apukáját.

A tökéletlen trükk című vígjátékban Colin Hanks egy kiugrott joghallgatót alakít, aki egy nagyképű bűvész mellé szegődik el asszisztensnek — ezzel a karrierdöntéssel kapcsolatban pedig meg kell győznie a saját csalódott apját is, akit a filmben nem más, mint Tom Hanks alakít.

Nem tudta, ki az a Poncius Pilátus.

Középiskolás és egyetemista korában basszusgitárosként zenélt különféle bandákban, amik közül az egyik a Pontius Pilot nevet viselte, szójátékkal utalva a bibliai Poncius Pilátus nevére. Saját bevallása szerint Hanks-nek fogalma sem volt arról a bandához csatlakozva, hogy ki az a Pilátus, de a többi tag sem tulajdonított túl mély értelmet a névnek azon kívül, hogy jól hangzik.

Orange megye meghatározta az életét.

A Los Angeles mellett található régió, Orange County neve visszatérő motívum lett Hanks életében. Az Orange County-ban található Chapman egyetemre járt diákként, majd a Narancsvidék (eredetiben: Orange County) című tinifilm jelentette az első jelentősebb szerepét. Később pedig A narancsvidék (eredetiben: The O. C.) sorozatban is felbukkant, ami a címét szintén erről a régiótól kölcsönözte.

Jófiúkat játszik, egy kivétellel.

Szinte minden szerepében jóindulatú hétköznapi figurákat alakít, a leggyakrabban mellékszereplőként. Akadt azonban egy jelentős kivétel a karrierjében: a kultikus Dexter sorozat hatodik évadában ő játszotta a főgonoszt, egy gyilkos szekta hatása alá kerülő művészettörténészt.

Különös okból gyűjti az órákat.

Gazdag óragyűjteménnyel rendelkezik, aminek eredete ahhoz a tulajdonságához kapcsolódik, hogy nagyon hajlamos a késésre. Viszont nem azért visel mindig órát, hogy ezt megelőzze, hanem hogy mindig tudja, mekkora lesz a késés, és így a megfelelő kifogással állhasson elő.

Nemcsak színész, de dokumentumfilmes is.

Színészi karrierje mellett időnként a kamera másik oldalán is szerepet vállal, és olyankor a számára fontos témák dokumentarista feldolgozása a célja. Ily módon készített már filmet egy kultikus lemezboltról, a párizsi Bataclan klub elleni terrortámadásról, vagy az általa rajongva szeretett San Francisco Kings baseballcsapat egy legendás szezonjáról is.