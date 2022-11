A település polgármestere, Bakos László a Blikknek elárulta: a Vas megyei kis falu egyik új építésű házakból álló negyedében neveznek el utcát a színésznőről és azt is elmondta, a házzal szembeni padra szeretnének egy Törőcsik Mari szobrot is készíteni, ugyanis ott nagyon szeretett üldögélni.

"Sokan zarándokolnak ide, gyertyát gyújtanak, virágot hoznak" - tette hozzá.

Korábban volt olyan terv, hogy a színésznő házát Törőcsik Mari-emlékházzá alakítják át, de úgy tűnik ebből több okból sem lesz semmi.

"Egyelőre semmilyen konkrét egyeztetés nem történt az örökösökkel, de az is érthető, ha úgy döntenek, eladják a házat. Ha piaci áron szeretnék értékesíteni, az legalább ötvenmillió forint, ha nem több. Ez egyáltalán nem férne bele a település költségvetésébe. Emellett azt is be kellett látni, hogy Törőcsik Mari nem szerette volna ezt az emlékházat" - nyilatkozta a Blikknek a polgármester, és azt is elmondta, a legvalószínűbb, hogy egy emléktábla kerül majd a házra.