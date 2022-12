Marilyn Monroe és Tony Curtis

Marilyn Monroe csókjáért annak idején sokan odaadták volna a fél karjukat is, de a férfiak többségének csak az álmodozás maradt. Tony Curtisnek azonban megadatott az, amire mások csak vágyakozhattak: megcsókolhatta a szexszimbólumot a Van, aki forrón szereti című film egyik jelenetében. Szerencsés férfinak tartották, de kiderült, hogy ő egyáltalán nem élvezte ezt az intim pillanatot. „Mintha Hitlerrel csókolóznék" – mondta Tony Curtis, aki később tagadta, hogy ilyesmi csúszott volna ki a száján, de azt elismerte, hogy a csók nem volt izgató élmény számára. „Szörnyű volt. Majdnem megfojtott, úgy ledugta a torkomon a nyelvét."

Will Smith és Eva Mendes

A csókolózást nemcsak a rossz technika ronthatja el, de a kellemetlen lehelet is, amire még a legnagyobb igyekezet mellett is van esély. Ez pedig annyira kiábrándító, hogy az sem számít, mennyire gyönyörű nő, vagy milyen sármos férfi a partner. Eva Mendes és Will Smith csókjelentét is a rossz szájszag rontotta el. Eva Mendes nagyon ideges volt a rá váró feladat miatt, a stresszt pedig evéssel próbálta kezelni, de nem jó ételt választott: tonhalat tömött magába, aminek Will Smith egyáltalán nem örült, de csalódottságát nem verte nagydobra. Minden alkalommal próbált diplomatikus maradni, amikor arról kérdezték, milyen élmény volt A randiguru című filmben megcsókolni Eva Mendest. Biztosan maradandó...

Bradley Cooper és Jennifer Lawrence

Szenvedélyes csókjelenetet láthattunk a két színésztől, alakításuk olyan meggyőző volt, hogy el is nyerték a legjobb csók címét az MTV Awards-on, pedig valójában nem élvezték annyira a Napos oldal című filmben elcsattant csókjukat. Jennfier Lawrence kicsit sem volt elragadtatva Bradley Cooper teljesítményétől, és ezt bizony meg is mondta neki. A színésznő szerint Bradley csókja túlságosan nyálas. Mindezek ismeretében a színészi teljesítményük csodálatra méltó, mindenkivel sikerült elhitetniük, hogy az ajkaik alig bírnak elszakadni egymástól.

Julia Roberts és Nick Nolte

Bár a színészek dolga az, hogy olyan érzelmeket jelenítsenek meg a vásznon, amelyek valójában nincsenek, azért nem árt, ha a két szereplő között van legalább minimális szimpátia, főleg, ha szerelmeseket kell alakítaniuk. Ez az, ami abszolút hiányzott Nick Nolte és Julia Roberts kapcsolatából: ki nem állhatták egymást. Nem is volt egyszerű így leforgatni a Zűr bajjal jár című filmet, mivel sokszor arra sem voltak hajlandóak, hogy egy szobában tartózkodjanak egymással.

Julia Roberts szerint Nick Nolte gusztustalan, de a színésznek is megvolt a véleménye partneréről. El sem tudjuk képzelni, milyen békéltető tárgyalás előzte meg a csókjelenetüket, de bizonyára nem volt egyszerű meggyőzni őket. Mindenki részéről sok türelmet igényelt ennek a vígjátéknak az elkészítése, és valószínűleg minden dolgozó fellélegzett, mikor végre befejezték a forgatásokat.