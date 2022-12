A koncerteket szervező Live Nation hétfőn jelentette be, hogy a 23 fellépésre tervezett turnén az együttes többek között Las Vegasba, San Diegóba, Houstonba, Lisszabonba, Madridba és Bécsbe is ellátogat. A záró koncertet július 23-án tartják meg Glasgowban.



A koncertkörút néhány állomásához a The Strokes, Iggy Pop, a The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, a City and Colour, Thundercat és King Princess is csatlakozik majd. Az előadásokra péntektől lehet jegyet váltani a redhotchilipeppers.com honlapon.



Az 1983-ban alapított funk-rockbandának idén két albuma is megjelent: a Return of the Dream Canteen és az Unlimited Love. A 2012-ben a Rock and Roll Hírességek Csarnokába beiktatott együttes idén az MTV Video Music Awards zenei díjátadón elnyerte a Global Icon-díjat, Black Summer című számuk pedig a legjobb rockvideó trófeáját szerezte meg.