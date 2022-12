1

Az I Wanna Dance With Somebody – a Whitney Houston film az alkotóinak ígérete szerint igazi klasszikus életrajzi film, hollywoodi biopic ('biographical picture') lesz, vagyis a mostanában felkapottá vált módszertől eltérően a címszereplője életének nemcsak egy szeletét mutatja be, hanem az egész életútját igyekszik végigkövetni.

A film leginkább az Oscar-jelölt Anthony McCarten forgatókönyvíró-producer vállalkozása, aki saját zsebből vásárolta meg Whitney Houston életútjának megfilmesítési jogait, majd írta meg a forgatókönyvet, és szerezte meg a filmben elhangzó zenék jogait is.

Anthony McCarten igazi biopic-specialistának számít: ő írta a Bohém rapszódia (Freddy Mercury), A legsötétebb óra (Winston Churchill), és A mindenség elmélete (Stephen Hawking) című életrajzi filmeket, de a Két pápa című filmje is idesorolható a benne szereplő XVI. Benedekkel és Ferenc pápával; a következő produkciója pedig majd Andy Warhol és Jean-Michel Basquiat barátságáról fog szólni.

A forgatókönyv megírásában és a produceri munkákban közreműködött az a Clive Davis is, aki annak idején felfedezte Whitney Houstont, majd a menedzsere is lett.

Clive Davis alakja ily módon magában a filmben is megjelenik: Stanley Tucci alakítja őt.

A filmet érte is néhány kritika amiatt, hogy (a Bohém rapszódiához hasonlóan) a tragikusan fiatalon elhunyt egykori hírességhez nagyon közel álló emberek működtek közre a történet alakításában és a film engedélyezésében, ezért pedig az egész könnyen átalakulhat egy mozis emlékműavatássá, a kellemetlen részletek elhallgatásával.

Whitney Houstont a filmben a 30 éves feltörekvő színésztehetség, Naomi Ackie alakítja, akit a mozinézők leginkább a Lady Macbeth és a Star Wars: Skywalker kora című filmekből, a tévénézők pedig A ki***tt világ vége, a Kis fejsze, vagy a Master of None sorozatokból ismerhetnek.

Érdekes választás a Houstont bántalmazó férjet, a szintén zenész Bobby Brownt alakító színész: Ashton Sanders az eddigi legismertebb szerepében, az Oscar-díjas Holdfényben épp ellenkező karaktert, egy túlérzékeny, visszahúzódó fiút alakított.

A rendezői munkára először Stella Meghie-t (A fénykép, Minden, minden) szerződtette a produkció, ám végül mégsem ő vezényelte le a filmet a forgatáson.

Hogy a rendezőcsere hátterében pontosan mi zajlott, az nem került nyilvánosságra, de nem lehetett csúnya ügy, mert Meghie executive producerként azért maradt a film mellett.

A film rendezője így az a Kasi Lemmons lett, akinek a filmes karrierje színésznőként indult el. Olyan nagy produkciókban játszott kisebb szerepekkel, mint A bárányok hallgatnak, Kampókéz, vagy a Vészhelyzet, rendezőként pedig az Eve öröksége és a Mondd, testvér a legismertebb munkái.

A film forgatása közel 4 hónapig tartott: 2021. augusztus 9-én kezdődött, és 2021 novemberében fejeződött be.

A stáb ez alatt az idő alatt megjárta fél Amerikát: Bostont, Arlingtont, Newarkot, Tampát és New Yorkot is a felvételek kedvéért.

Az egyik jelenetben Whitney a Szeress vagy hagyj el című 1955-ös filmklasszikust nézi a tévében, és nem véletlenül épp azt: abban a filmben is egy énekesnő a főszereplő, és központi szerepet játszik a viharos házassága.

Magyarországon december 22-én kerül a nézők elé az I Wanna Dance With Somebody – a Whitney Houston film, míg Amerikában csak egy nappal később, december 23-tól játsszák a mozik.