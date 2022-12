Több fatális véletlennek is be kellett következnie ahhoz, hogy gyilkosság áldozata legyen a magyar királyné 1898 szeptember 9-én a Genfi-tó partján, noha számos baljós előjel is övezte a tragédiát. A magyar kriminalisztika leghírhedtebb bűneseteit bemutató cikksorozatunkban ezúttal a Sissi elleni merényletet mutatjuk be.