A Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben helyi idő szerint kedd este 80. alkalommal adják át a Golden Globe-díjakat, amelyek nyertesei jó eséllyel reménykedhetnek az Oscar-díjban is. A házigazda az Emmy-díjas komikus, Jerrod Carmichael lesz, a ceremóniát a tavalyi kihagyás után ismét közvetíti az NBC televízió.

Az első gálát 1944 januárjában tartották, akkor látogattak először amerikai filmcsillagok és stúdióvezetők a 20th Century Fox stúdióba, hogy megtekintsék az előző év filmtermésének a külföldi újságírók által kiválasztott legjavát, és átvegyék a testület által öt kategóriában adományozott elismeréseket.

A színésznők között az első kitüntetett Jennifer Jones lett a Bernadette című dráma főszerepéért, a színészek közül a magyar Lukács Pált (Paul Lukas) díjazták az Őrség a Rajnán című antifasiszta háborús drámáért: utóbb mindketten megkapták az Oscart is.

A kritikusok úgy döntöttek, hogy az eseményt minden évben megrendezik, mégpedig - függetlenségüket bizonyítandó - az Oscar-díjkiosztó előtt. 1945-ben még annyira kevés volt a pénzük, hogy az ünnepi asztalra Joan Bennett színésznő kertésze szívességből szállította a virágokat. A győzteseknek járó szobrocska is 1945-re készült el: a kis talapzaton álló, földgolyót mintázó aranygömböt egy filmszalag öleli körül. A gálát először 1964-ben közvetítette országos televízió, a helyszín 1971 óta a Beverly Hilton Hotel.

A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezete, a HFPA ma 27 televíziós és filmes kategóriában dönt. A legjobb filmeket több műfajban is - dráma, vígjáték/musical, animációs, illetve idegen nyelvű alkotás - díjazzák. A legtöbb, nyolc jelölést idén Martin McDonagh A sziget szellemei című fekete komédiája kapta.

A díj történetében a jelölések terén Meryl Streep a csúcstartó: 32 jelölést kapott (legutóbb három éve a Hatalmas kis hazugságokért). Kilenc díjjal hárman büszkélkedhetnek: Meryl Streep, Tom Hanks és Barbra Streisand, akit színészi elismerései, különdíjai és életműdíja mellett a Csillag születik című film betétdaláért is kitüntettek. Streisand a Yentl című filmért első nőként kapta meg a rendezői díjat, két éve csatlakozott hozzá a kínai Chloé Zhao (Nomádok földje), tavaly pedig Jane Campion (A kutya karmai között).

Hármas befutóra eddig egyetlen példa volt: 1989-ben Jodie Foster, Sigourney Weaver és Shirley MacLaine megosztva kapta a legjobb színésznő díját. Érdekesség, hogy Weaver akkor a legjobb mellékszereplő kategóriában is győzött, azóta Joan Plowright (1993), Helen Mirren (2007) és Kate Winslet (2009) is "duplázott". Mirren mellett Jamie Foxx az egyetlen, aki egy évben három jelöléssel is büszkélkedhet.

A színészek között a legfiatalabb kitüntetett Ricky Schroder (A bajnok) volt, aki 1980-ban kilencévesen kapta meg az elismerést, a legidősebb győztes pedig 1990-ben a nyolcvanéves Jessica Tandy (Miss Daisy sofőrje) volt. Az abszolút korrekorder Ennio Morricone zeneszerző, akit 2015-ben 87 évesen ismertek el az Aljas nyolcasért. Az első siket Golden Globe-díjas színésznő az amerikai Marlee Matlin, aki az Egy kisebb isten gyermekei (1986) című filmben debütált. Az első fekete színész, aki Golden Globe-díjat nyert, Sidney Poitier (Nézzétek a mező liliomait!, 1964). A díj történetében egyetlen alkalommal apa-fia párost is kitüntettek ugyanazon alkotásért: A Sierra Madre Kincse (1948) rendezéséért John Hustont, mellékszereplőjeként apját, Walter Hustont ismerték el. A vígjáték vagy musical mezőny legjobb színésznői közt jelölt kínai-malajziai Michelle Yeoh idén a kategória első ázsiai nyertese lehet.

2017-ben a Kaliforniai álom mind a hét jelölését díjra váltotta, korábban a Száll a kakukk fészkére volt az egyetlen, amely valamennyi fő kategóriában (legjobb film, színész, színésznő, rendező, forgatókönyv) győzött. Öt díjjal büszkélkedhet a Doktor Zsivágó, a Love Story, A Keresztapa és a Csillag születik is. A másik végletet a Nem félünk a farkastól, az Óvakodj a törpétől és A Keresztapa III. képviseli, amelyek hét jelölés után maradtak díj nélkül. A legtöbb, kilenc jelölést 1976-ban a Nashville című film kapta, de végül csak a legjobb betétdal kategóriában nyert díjat.

Első magyar alkotásként 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című holokausztdrámája nyert a legjobb idegen nyelvű filmek között.

A díjat két alkalommal nem vették át: 1970-ben a Z, avagy egy politikai gyilkosság anatómiája készítői azt nehezményezték, hogy a legjobb film helyett "csak" a legjobb külföldi film kategóriában indulhattak, 1973-ban pedig A Keresztapában jelölt Marlon Brando az "amerikai imperializmus és rasszizmus" ellen tiltakozott.1963 golden globe bagykövetek

Brando abban az évben az Oscar-gálára sem ment el.

A gálán életműdíjakat is osztanak - 1952-ben alapították a Cecil B. DeMille-ről elnevezett filmes életműdíjat - ezt idén Eddie Murphy kapja. A televíziós pályafutás elismerésére 2018-ban hozták létre a Carol Burnett-életműdíjat, amelyet ez alkalommal Ryan Murphy producer, rendező és forgatókönyvíró vehet át. A Golden Globe-díjak átadásában 1963 óta segédkező Miss Golden Globe szerepét öt éve vette át a Golden Globe-nagykövet.

2008-ban a forgatókönyvírók sztrájkja idején a munkabeszüntetéssel szolidaritást vállaló sztárok sem fogadták el a meghívást, így gála helyett csak díjkiosztó sajtótájékoztatót rendeztek. 2018-ban a hollywoodi sztárok feketébe öltöztek, hogy jelezzék szolidaritásukat a szexuális zaklatások áldozataival. A ceremónia tavaly a HFPA működésével kapcsolatban felmerült etikai kérdések és a tagság sokszínűségének hiánya miatt maradt el. A kritikák kereszttüzébe került újságíró-szervezet az elmúlt két évben több változást vezetett be: számos új taggal - köztük fekete újságírókkal - bővült és megreformálta a működési szabályzatát.