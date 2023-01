Farkasliget egy Budapesttől pár száz kilométerre található nyugodt kisváros, ahol látszólag mindenki békében éli az életét. A felnőttek reggelente munkába, a gyerekek iskolába indulnak, egyesek a napi problémákkal foglalkoznak, míg mások a jövőt tervezik. Senki sem sejti, hogy a menetrend szerint érkező vonaton egy olyan ember utazik, aki felkavarja majd mindannyiuk életét.

A Hazatalálsz címet viselő vadonatúj drámasorozat január 23-tól lesz látható a TV2-n minden hétköznap este. A történet két főszereplője Tamás (Hajmási Dávid) és Rajmund (Jaskó Bálint), akiknek a sorsa már gyerekkorukban összefonódott. Tamás még fiatalon elveszítette a szüleit, állami gondozásba, egy gyermekotthonba került, ahol megismerkedett Rajmunddal. Az életük azonban teljesen más irányt vett, felnőve mégis mindketten újra Farkasligeten találták magukat.

Rajmund az alvilág embere, aki tetemes vagyonra tett szert üzletei révén, és hamar zsebre vágta az egész kisvárost, megszerezve bármit, amire szemet vetett, beleértve Farkasliget legcsinosabb nőjét is. Tamás élete és karrierje azonban megfeneklett: rendőr lett, de korrupciós botrányba keveredett, felfüggesztették, a felesége megcsalta és Németországba költözött, így egyedül, pénz nélkül kell felnevelnie kislányát.

A sorozat jófiúját, Tamást a fiatal budapesti színész, Hajmási Dávid alakítja. Ő is egyike azoknak a színművészeknek, akik a drámatagozatáról híres Madách Imre Gimnáziumban végezték tanulmányaikat. Az érettségi után először a Budapesti Gazdasági Egyetem tanulója lett, majd visszatért a színészethez és Kaposváron, a Rippl-Rónai Művészeti karon tanulta a mesterséget. Láthatta őt a közönség színpadon, például a szombathelyi Weöres Sándor Színházban, valamint több tévésorozatban is, ám most bízták rá pályája eddigi legnagyobb szerepét.

Többfordulós szereplőválogatás előzte meg a Hazatalálsz forgatását, Dávidot is többször meghallgatták, eredetileg azonban nem a jó, hanem a negatív főhős, Rajmund figuráját szánták volna neki.

"Nagyon örültem a hívásnak, mert nem szoktam negatív szerepet játszani, de aztán hamar kiderült, hogy most sem fogok" – mondta nevetve a Life.hu-nak Hajmási Dávid. "Később behívtak Tamás szerepére is, majd következett még két forduló a szereplőválogatásban, a legvégén pedig azt is megnézték, hogyan működöm együtt, milyen a kémia köztünk Franciskával és Bálinttal. Szerencsére jól sült el a dolog, mert én kaptam meg a szerepet."

A sorozatot nyáron forgatták: viszonylag rövid idő állt a stáb rendelkezésére, de két csapattal, egyszerre két helyszínen zajlottak a felvételek. Ez eredményezte azt, hogy voltak olyan színészek, akik nem is találkoztak egymással, mert mindig más történetszálon futott az ő életük a sorozatban.

"Nagyon intenzív munka volt, három hónap alatt hetven forgatási napom volt. Ez volt az első ilyen nagy sorozatszerepem. Nagy volt a tét és nagy volt az elvárás is, tőlem is sokat kívántak, de én is sokat vártam magamtól. Az viszont nagyon kellemes meglepetés volt, hogy végig jó hangulat, baráti légkör uralkodott a forgatáson. Nem is munkának éreztük, hanem valóban játéknak, amit élvezettel csináltunk. Ez volt mindenkinek a közös ügye, a jó cél, amiért megérte dolgozni" – mondta a Tamást alakító színész, akinek nem csak felnőtt partnerekkel kellett dolgoznia.

Sorozatbeli karaktere egy egyedülálló apuka, aki hazavitte magával Farkasligetre a kislányát, Mesit, akit Mátyássy Kála alakít.

"A szereplőválogatáson találkoztunk először, és már akkor kiderült, hogy jól működünk együtt. Kála nagyon könnyedén játszik, természetesen mozog a kamera előtt és a különféle helyzetekben, mindig képes volt mosolyt csalni az arcunkra, élveztem vele a közös munkát."