A jelölések bejelentését élőben közvetítette az ABC reggeli műsora, a Good Morning America, és a filmakadémia internetes közösségi platformjain is streamelték.

Az Erich Maria Remarque regényéből készült Nyugaton a helyzet változatlan című film kilenc, köztük a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is esélyes az Oscarra. Az Elvist nyolc Oscarra, Martin McDonagh A sziget szellemei című filmjét hét díjra jelölték, de hat jelölést gyűjtött a Top Gun: Maverick is.

A legjobb filmek mezőnyébe tíz alkotás jutott be: a Minden, mindenhol, mindenkor, A sziget szellemei és a Nyugaton a helyzet változatlan mellett az Avatar: A víz útja, az Elvis, A Fabelman család, a Tár, a Top Gun: Maverick, A szomorúság háromszöge és a Women Talking.

A nemzetközi filmek kategóriájában az Argentina, 1985, a belga Közel, a lengyel EO és az ír A csendes lány verseng a német Nyugaton a helyzet változatlannal.

A rendezői mezőnyben Steven Spielberg megkapta újabb jelölését A Fabelman család című, ifjúságának emlékeit felidéző filmjéért, de Martin McDonagh (A sziget szellemei), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (A szomorúság háromszöge), valamint a Minden, mindenhol, mindenkor két rendezője, Dan Kwan és Daniel Scheinert is esélyes az Oscarra. Idén nő nem jutott be a kategória jelöltjei közé.

John Williams, Spielberg régi alkotótársa szintén tovább növelte Oscar-jelölései számát, amely 53-ra emelkedett A Fabelman család című filmhez szerzett muzsikájával, és ezzel vezeti a legtöbb Oscarra jelölt élő személyek listáját. A legjobb eredeti filmzenéért még a Nyugaton a helyzet változatlan, a Babylon, A sziget szellemei és a Minden, mindenhol, mindenkor is verseng.

A színészek közül Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (A sziget szellemei), Brendan Fraser (A bálna), Paul Mescal (Volt egyszer egy nyár) és Bill Nighy (Living) lett jelölt.

A színésznőknél pedig a Szöszi főszerepét játszó Ana de Armas, valamint Cate Blanchett (Tár), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (A Fabelman család) és Michelle Yeoh (Minden, mindenhol, mindenkor).

A legjobb női mellékszereplő mezőnybe Angela Bassett (Fekete Párduc 2.), Hong Chau (A bálna), Kerry Condon (A sziget szellemei), valamint a Minden, mindenhol, mindenkor két szereplője, Jamie Lee Curtis és Stephanie Hsu jutott be.

A férfi mellékszereplők kategóriájában Brian Tyree Henry (A kiút), Judd Hirsch (A Fabelman család), Ke Huy Quan (Minden, mindenhol, mindenkor), valamint A sziget szellemeiből Brendan Gleeson és Barry Keoghan is jelölést kapott.

Az animációs filmek kategóriájában Guillermo del Toro Pinokkiója, a Marcel the Shell with Shoes On, a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság, A tengeri fenevad és a Pirula panda került Oscar-közelbe.

Eredeti forgatókönyvéért a Minden, mindenhol, mindenkor, A sziget szellemei, A Fabelman család, a Tár és A szomorúság háromszöge kaphat díjat. Az adaptált forgatókönyv-kategóriába pedig a Nyugaton a helyzet változatlan, a Tőrbe ejtve: Az üveghagyma, a Living, a Top Gun: Maverick és a Women Talking írói jutottak be.

A tavalyi gála közvetítését 15,4 millió néző látta, ami 56 százalékkal több volt az előző évben a pandémia miatt a hagyományoktól elérően megrendezett díjátadó nézettségénél. A március 12-i Los Angeles-i ceremónia házigazdája Jimmy Kimmel lesz.