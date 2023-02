Magic Mike utolsó tánca (Magic Mike's Last Dance)Hazai mozis bemutató: 02.09.

Egyszeri poénnak indult, trilógia lett belőle: Channing Tatum chippendale-történetei olyannyira népszerűen bizonyultak a világ mozinézői körében, hogy immár érkezik a harmadik, záró mozifilm is belőlük. Ehhez persze kellett az is, hogy a kigyúrt táncosfiúknak ne csak a testére, de a lelkére is koncentráljanak ezek a filmek a megfelelő humor, és minőségi alkotók kíséretében. Mint amilyen a harmadik részt is rendező Oscar-díjas Steven Soderbergh, vagy a női főszereplőként érkező Salma Hayek.

A bálna (The Whale)Hazai mozis bemutató: 02.09.

Emlékszünk még a kilencvenes évek kalandfilmjeinek szépfiújára, Brendan Fraserre? A múmia sztárja azóta megjárt sok hullámvölgyet a karrierje és a magánélete tekintetében is, és most egy szó szerint súlyos szereppel tért vissza a csúcsra. A 270 kilós főszereplő megformálásáért már Oscar-díjra is jelölték, a Rekviem egy álomért és A pankrátor rendezője, Darren Aronofsky új filmjében pedig ezúttal is az emberi kapcsolatok természetét boncolgatja egy extrém figura révén.

Tár (Tár)Hazai mozis bemutató: 02.16.

Szintén Oscar-jelölt alakítás Cate Blanchetté a Tárban, sőt ez csak egy a film hat jelölése közül. A történet középpontjában egy zseniális karmester és zeneszerző áll, akinek sikerült önálló intézménnyé válnia nőként is egy férfidominanciájú szakmában. De milyen árat követel a művészi teljesítmény, és pláne egy hatalmi intézmény működtetése valakinek a személyiségében és viszonyaiban? A Tár ráadásul a #MeToo-kérdéskört is egy speciális nézőpontból világítja meg.

Az almafa virágaHazai mozis bemutató: 02.16.

Vietnámi-magyar szerelmesfilm? Most már ilyen is van, és februárban a mozikban is megtekinthetjük! A szocializmus évtizedei alatt a baráti Vietnámból rengetegen érkeztek tanulni Magyarországra, és egy ilyen helyzetből indul Az almafa virágának története – ami két idősíkon, a hetvenes években és a jelenben bontja ki aztán a többgenerációs sztoriját.

Az Angolok (The English)Hazai tévés bemutató: 02.26. (HBO)

Az HBO Max netes felületén már néhány hete látható, a tévében pedig februárban debütál az Emily Blunt jutalomjátékát hozó különleges westernsorozat. Blunt egy olyan angol úrihölgyet alakít, aki azért érkezik meg a veszélyes Vadnyugatra, hogy megbosszulja, a fia halálát. A küldetésében szövetségesre lel egy indián származású veterán katonában, az utazásuk során rá kell jönniük, hogy nem csak a céljaik, de a múltbeli traumáik is hasonlóak.