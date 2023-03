A családi gyökerei mind Közép-Kelet-Európába vezetnek

1948. március 14-én New Yorkban született, zsidó családban. Az apai nagyszülei Oroszországból vándoroltak ki Amerikába, az anyai nagyapja pedig az Osztrák-Magyar Monarchiából. Az anyai nagyanyja már New Yorkban született, de ő is bevándorlók, litvániai zsidók gyermekeként.

Világsztár volt a bébiszittere

Az édesapja lemezkiadóként és koncertszervezőként dolgozott, főleg a jazz műfajában. Emiatt aztán Billy Crystal gyerekkorában állandó vendégnek számítottak a lakásukon a jazz nagyságai, akik közül a híres énekesnő, Billie Holiday még a bébiszitterkedést is elvállalta néha mellette.

Nem sokon múlt, hogy profi sportoló legyen belőle

A baseball a rajongásig szeretett kedvenc sportja, és sokáig profi játékos szeretett volna lenni. Ehhez pedig közel is állt, mert olyannyira tehetségesnek bizonyult, hogy sportösztöndíjat kapott az egyik egyetemen, ami a profi liga előszobájának számított akkoriban. Azonban az első tanéve során az egész programot megszüntették az egyetemen, ő pedig inkább visszaköltözött New Yorkba, és elkezdett standup humoristaként fellépni.

A baseball-álmai később megvalósultak

Kedvenc játékosa és példaképe a sportágban a legendás Mickey Mantle volt, akinek az életéről aztán 2001-ben mozifilmet készített Baseball-barátok címmel. A saját sportolói álmai pedig a 60. születésnapján teljesedtek be, amikor különleges születésnapi ajándékként szeretett klubja, a New York Yankees szerződtette őt egyetlen napra profi játékosként, és pályára is lépett egyetlen mérkőzésen, természetesen 60-as mezszámmal.

Egyetlen nővel randizott életében

Még egyetemistaként ismerte meg a táncosnő Janice Goldfingert, akin kívül saját bevallása szerint sosem randizott mással életében. 53 éve tart a házasságuk, a két lányuk közül Lindsay Crystal filmrendező, Jennifer Crystal Foley pedig színésznő lett.

Tesitanárként is dolgozott

A New York University film- és televíziórendező szakján szerzett diplomát, a tanárai között ott volt Martin Scorsese is. Közben próbálta építgetni a komikusi karrierjét is, de sokáig egyéb munkákat is kellett vállalnia mellette. Így dolgozott jegyszedőként, házmesterként és helyettesítő tanárként is: matematika, technika- és testnevelésórákat is tartott.

Az övé volt az első híres meleg karakter az amerikai tévében

A színészi pályája a Soap című tévésorozat révén indult be, amiben egy meleg férfit játszott. Ez a karakter volt az első nyíltan meleg állandó szereplő egy amerikai tévéműsorban, aminek révén a figyelem középpontjába és viták kereszttüzébe került.

Ő az Oscar-díj történetének egyik kedvenc házigazdája

A karrierje az 1980-as és 1990-es évek fordulóján ért a csúcsra olyan filmek révén, mint a Harry és Sally, vagy az Irány Colorado! Az 1990-es Oscar-gála jelentette az első olyan alkalmat is, amikor őt kérték fel házigazdának, ezt pedig még tovább hét alkalom követte, amivel ő minden idők második helyezettje a legendás Bob Hope mögött.

39 évesen tudott először nyilvános vécében pisilni

Addig ugyanis egy gyerekkori trauma miatt képtelen volt rá. Élete első baseballmeccsének szünetében ugyanis a New York Yankees stadionjában egyedül ment el mosdóba 8 évesen, alacsonynövésűként pedig pont szemmagasságban szembesült a látvánnyal, ahogy mindenki egyszerre kezdett vizelni az akkoriban szokásos teknőszerű elvezetők felett.

Egy rajzfilmet bánt meg legjobban az életében

Eredetileg neki kínálták fel Buzz Lightyear szerepét a Toy Storyban, de nem vállalta el, amit aztán a kész filmet látva élete legnagyobb hibájának nevezett. Nem csoda, hogy utána kapva kapott a lehetőségen, hogy a Pixar stúdió egy következő filmjében szerepelhessen, és emlékezeteset is alkotott Mike Wazowski hangjaként a Szörny Rt.-ben.