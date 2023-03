Az ügy

2017 nyarán Tatabányához tartozó Bánhida városrész egyik családi házának kutyája besurranó tolvajra lett figyelmes. Az idős hölgyet a házőrző sakkban tartotta addig, míg a háziak meg nem érkeztek. A tolvaj azt állította, hogy ő csak „egy színházi emberkét" keres, és véletlenül tévedt be a ház udvarára – ahogyan ezt a szöveget már a korábbi eseteiben is többször elsütötte. A háziak és a kiérkező rendőrök persze rögtön tudták, hogy nem valami fatális félreértésről van szó, hiszen felismerték a kéretlen vendégben Repülős Gizit, az ország leghíresebb besurranó tolvaját. Ekkor még nem tudhatták, hogy az utolsó (végül feljelentés nélkül záruló) esetének lehettek tanúi – amit egy páratlanul kacskaringós, és temérdek bűnüggyel teli pályafutás előzött meg.

Háttér

Repülős Gizi eredeti neve Bodnár Gizella, és egy rendezett, középosztálybeli körülmények között élő családba született 1926. október 18-án. Gyerekkorában súlyos agyhártyagyulladáson esett át, és ő maga ezzel magyarázta a kleptomániája kialakulását. Hivatalosan is kényszerbetegnek számított, de természetesen önmagában az, hogy ebben a viselkedészavarban szenvedett, még nem mentette fel a tetteinek következményei alól. Már gyerekként elcsent kisebb-nagyobb tárgyakat a szomszédságból, ezeket a kutyaház alá rejtette, és alapos verésben részesült, amikor kiderült a dolog.



Kassára járt tanárképző főiskolára irodalom és történelem szakon, majd korán férjhez ment egy Balogh Sándor nevű férfihoz, akitől három gyereke is született. A boldogtalan házasságot a férje kártyaszenvedélye is súlyosbította, emiatt állandó pénzzavarban volt a család, és Repülős Gizi ezt tolvajlásokkal próbálta orvosolni. 1946-ban, azaz 20 éves korában már „rovott múltú", vagyis büntetett előéletű illetőként hivatkoztak rá a Miskolci Hírlapban, és gyorsan szaporodni kezdtek a bűnügyek körülötte. 1947-ben egy soproni ékszerrablás, 1948-ban pedig egy budapesti kereskedő lakásáról eltűnő 200 000 forintnyi érték kapcsán került elő a neve.



Magyarországon ekkoriban indult be a belföldi légiközlekedés, és Repülős Gizi neve a legenda szerint innen származik: különböző vidéki városok között repülőkkel közlekedett, és így követte el országszerte a besurranó lopásait, amihez különös tehetsége volt: nemcsak az őrizetlenül hagyott bejáratok, de az értékek rejtekhelyének megtalálása terén is. Ő maga öregkorában úgy nyilatkozott, hogy sosem ült repülőn, és egy zsebében talált repülőjegy miatt ragasztotta rá ezt a nevet egy rendőrnyomozó.

Merthogy a hatóságokkal rendszeresen összeütközésbe került, bármennyire is ügyesen művelte a „szakmáját". A kalocsai börtönbe például ékszerrablásért került be az ötvenes években, és az 1956-os közkegyelem szabadította ki. Ezután külföldre emigrált, Párizsban magyarnótákat előadó énekesként próbált megélni, de némi svéd, portugál és angol kitérő után végül hazatért.



A hetvenes években már igazi hírességnek számított az időközben elvált és másodszor is férjhez ment Kosztor Sándorné Bodnár Gizella, nem függetlenül a bűnügyi tévéműsorok népszerűségétől: a Kék Fény révén egy ország ismerhette meg a nevét és a tetteit. Ő viszont a többszöri lebukásai ellenére sem volt képes abbahagyni a lopást: még nyugdíjasként is folyamatosan a nyitva hagyott ajtókat-kapukat leste, és lecsapott, amint tehette. Élete során 20-nál is többször ítélték börtönbüntetésre, összesen 40 évnyi szabadságvesztést kiszabva rá, amiből 17 évet rácsok mögött is töltött.

Utóélet

Repülős Giziből egy idő után már szinte médiasztár is lett, többször nyilatkozott újságoknak, szerepelt tévéshow-kban is. A saját élete körül tudatosan keltette a legendákat, az például egészen bizonyosan nem igaz, hogy sose ült volna repülőn. A saját lopási ügyeit pedig nem csoda, hogy összekeverte egy idő után, hiszen annyi akadt belőlük, amit képtelenség lett volna fejben tartani. Különleges karaktere a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, és Flying Gizi, illetve Airplane Gizi néven emlegették.

1989-ben Horkai József és Martinkó Károly írt róla riportkönyvet, 2007-ben pedig saját maga mondta tollba az élettörténetét A tolvajok királynője című könyv számára. Repülős Gizi végül a cikkünk elején említett tatabányai eset után nem sokkal, 92 évesen hunyt el 2019 februárjában.